柯指蓋金廈大橋延續「小三通」 陸委會駁斥：指鹿為馬 混淆視聽

（資料照）

2022/06/22 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲主張興建金廈大橋，引發國安疑慮後，對外受訪又稱，蓋金廈大橋是延續蔡總統在陸委會任內「小三通」主張。陸委會昨強調，由於對岸的圖謀，金廈大橋所衍生的巨大國安風險，和「小三通」完全是兩回事，柯「指鹿為馬」，企圖混淆視聽。

陸委會強調，要嚴正駁斥柯的無知主張和荒謬比擬，以正社會視聽，因二○○○年政府規劃試辦小三通，主要背景是將已存在於金門、馬祖和中國福建地區的非法小額貿易納入管理，予法制化，同時作為後續推動兩岸三通直航的試點。

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陸委會解釋，小三通推動著眼於邊境人貨進出的管理，最優先考量的原則是國家安全，包括國防安全及社經秩序安定等，藉由法規及軟硬體等制度的建構，以確保邊境的秩序及安全。相較之下，「金廈大橋」是中共基於統戰思維的單方面設想，目的是模糊金門和廈門的界線，進而讓金門融入廈門，成為中國福建的一部分。

陸委會強調，中國領導人習近平二○一九年提出「習五條」，企圖以「一國兩制台灣方案」作為統一的框架，並從軍事、外交、政治、經濟等各層面，採取各種恫嚇、打壓、脅迫等惡劣行徑；主張金廈融合發展，興建金廈大橋，更是意圖矮化我方，將金門納入中國福建省的一環。

陸委會表示，這種種作為已嚴重威脅我國家安全，政治人物豈可無視當前兩岸情勢及問題，而刻意扭曲我政府政策，甚至附和對岸的主張？政府並無推動金廈通橋的政策及規劃，請國內各界切勿隨中共當局設定議題起舞。

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