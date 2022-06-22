企業認購石斑 一週達500噸

農委會主委陳吉仲。（資料照）

2022/06/22 05:30

〔記者楊媛婷、李欣芳／台北報導〕中國自十三日起暫停台灣石斑輸入，農委會祭出內外銷、加工等因應措施，已有多家企業認購石斑魚當中秋禮品，截至廿日訂單已達五百噸；餐飲業也積極響應，海霸王、欣葉、王品、樂雅樂、餡老滿等十九家業者將推出石斑魚菜色，籲漁民勿因耳語、謠言影響魚價。

中國指在台灣三家石斑養殖場驗出禁藥，漁業署和地方追查，這三家養殖場並未供貨，魚貨是來自十一家，後續調查全數石斑魚體、養殖池水、土底都合格零檢出，該調查由通過國家認證的中央畜產會實驗室執行。農委會主委陳吉仲表示，若外界有疑慮，農委會願意出錢由公正的第三方實驗室再做檢驗。

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養殖魚類出貨前，都會經池邊檢驗，漁業署代理署長范美玲表示，去年池邊檢驗兩百多件石斑魚，合格率百分百。

陳吉仲說，國內所有養殖魚九十九％都合格，剩下一％不合格者，也會待合格後才予上市，食藥署這五年展開零售端石斑魚抽查，所有石斑魚都檢驗合格。

石斑魚於馬政府時期列為ECFA早收清單，陳吉仲說，須是中國許可的養殖戶才可輸入，也因此衍生借牌長期陋習。范美玲表示，將於兩個月內提出整體改進與產業提升辦法，改革借牌現象；另有福島養殖業者表示將引進台灣石斑魚，她說，已透過駐日代表聯繫中。

陳吉仲︰提供檢驗證據 盼兩岸科學對話

對中方的指控，陳吉仲說，會提供石斑檢驗科學證據給中國，希望雙方科學對話。

台灣石斑去年外銷中國六六八一噸，今年一到五月已外銷三○五九噸，農委會推估約影響三千六百噸的石斑，祭出三大措施護漁，包含調節上市、讓石斑魚蓄養一千噸；內銷鎖定一千六百噸、加工凍儲與外銷獎勵措施一千噸，原護石斑經費估算八億九百萬元。

范美玲說，因很多企業熱情認購，經過精算後，預計投入經費為四億八百萬元，其中國內行銷費用為二．四六億元。

行政院長蘇貞昌也指示農委會開闢各種通路幫助漁民，今天上午將前往新北市中和區某連鎖超市設置的石斑魚販售專區，呼籲國人購買石斑魚挺農民。

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