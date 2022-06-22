美國防授權法案 助台自我防衛

（示意圖，擷取自美國國會直播）

2022/06/22 05:30

〔編譯管淑平、記者涂鉅旻／綜合報導〕美國國會開始審查國防部二○二三財政年度國防支出，參、眾兩院版本的國防授權法案草案均提到協助台灣自我防衛，包括支持台灣取得著重不對稱防衛戰略能力的武器，與台灣聯合軍演等。

根據聯邦參議院軍事委員會公佈日前通過的二○二三財政年度國防授權法案草案摘要，法案聲明，美國政策是維持美軍阻止中國以武力片面改變台灣現狀、對台灣造成既成事實的能力。法案要求美國政府與台灣官員接觸，制定並實施一份為期數年的計畫，使台灣獲得適當防衛能力，並與台灣進行一系列聯合訓練、演習與規劃活動。

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眾院軍事委員會廿日公佈眾院版新財政年度國防授權法案草案內容，重申台灣關係法與六項保證是美台關係基礎，國會支持美國與台灣的防務關係。法案指中國對台灣日益脅迫與侵略行徑，與和平解決台灣未來的期望背道而馳，法案要求美方應維持能力，以抵禦任何以武力或其他形式威脅台灣安全、社會或經濟制度的行動；面對中國政府限制或影響台灣自由行使權利和民主選舉權的激進行為，美方應該致力於捍衛自由開放社會。

眾院版法案指出，美國應繼續支持台灣發展現代化國防力量，使台灣維持足夠的自衛能力，包括支持台灣取得著重不對稱防衛戰略能力的武器、確保並及時審查和回應台灣的武器要求，與台灣進行訓練與軍事演習使台灣維持足夠的自衛能力，美台國防官員在戰略、政策、職能上交流，尤其是針對強化防衛規劃合作、提高美台軍事協同能力、協助台灣強化後備力量等三方面。

眾院要求防長簡報美台空防合作

法案要求國防部長最遲二○二三年三月一日前向眾院軍委會簡報，說明台灣防空能力、美台防空互通現況與如何協助台灣快速發展並取得防空能力。法案也支持國防部以兵棋推演等方式說明印太司令部的行動規劃，特別是涉及中國在與台灣相關的衝突情況，並要求國防部長最遲在二○二三年三月十五日前向眾院軍委會簡報。

眾院預計廿二日審議國防授權法，參院版本也將送交參院院會審議；兩院將在各自院會審議、表決後，協商出共同版本，各自針對最後版本重新表決通過後，送交總統拜登簽署生效。

台灣大學政治系副教授陳世民昨天受訪指出，拜登曾三度口頭表達願軍事捍衛台灣，但另一方面，拜登政府比川普執政時期謹慎、更顧慮中國感受。因此，美國今年度國防授權法案，邀請台灣參加環太平洋軍演的「國會意見」並未實現，迄今亦未售我較具反制能力的武器。

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