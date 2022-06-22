公務機關頻爆違規用中國貨／工程會撂重話︰再講不聽 就處分

行政院政務委員兼工程會主委吳澤成。（資料照）

2022/06/22 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕政府各機關採購案頻頻爆出違反規定使用中國製產品等爭議，行政院政務委員兼工程會主委吳澤成昨表示，工程會決定發函給全國各機關，要求採購時要落實採購契約與法律的規定，做好把關工作，若再講不聽，「恐怕下一步是該處分的就處分，該追究責任的就要追究！」

須落實契約與法規 做好把關

桃機第一航廈自助行李託運輸送機設備有零件來自中國廣州北方機電，由於北方機電是中國北方工業集團（又稱中國兵器工業集團）的子公司，北方工業更是解放軍最重要的供應商，民進黨立委因此要求政府修法增訂防堵機制。

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對此，吳澤成認為，重點不在修法等法律面，而在於執行面，像桃機等關鍵基礎設施的招標文件就已經載明該設備的電腦系統、監控系統等不得使用中國產品，現在的問題是出在內部把關未能落實執行，若機關該作為而不作為，即使法律面補強，卻不落實，有什麼用？因此將要求各機關強化執行面以負起責任。

根據「機關辦理涉及國家安全採購之廠商資格限制條件及審查作業辦法」規定，機關辦理涉及國家安全之採購，得依「政府採購法」及我國締結之條約或協定之特別排除規定，於招標文件對我國或外國廠商資格訂定限制條件；有分包廠商者，其資格限制條件亦同。

共機表示，採購時要不要使用中國製產品，是機關內部的權責，但如果基於國安理由，機關的採購案要限制性排除中國製產品，可依據「政府採購法」等規定執行。

吳澤成說，工程會決定新發函給包括學校在內的全國各公務機關，對於機關在採購時於執行面要落實採購法等法律規定以及相關契約的規定，要求機關內部應該要負起執行的責任，不要只是完全依賴委辦單位進行設計與監造，卻不去把關，這樣是不行的，發函給各機關提醒之後若再發現機關有重大缺失，該處分的就要處分。

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