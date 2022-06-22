藍布局明朗化 竹市林耕仁 高市柯志恩

高雄市議員邱于軒(左)透露，她試探性詢問，柯志恩(右)毫不猶豫說：「只要高雄市民願意給我機會，一生懸命為高雄！」 （取自邱于軒臉書）

2022/06/22 05:30

〔記者施曉光、葛祐豪／綜合報導〕國民黨中央選策會今將討論新竹市、苗栗縣、高雄市長等人選案。據了解，過去黨中央對於新竹市議會黨團推舉的市議員林耕仁，始終態度保留，但隨綠營確定徵召新竹市副市長沈慧虹，這兩天國民黨高層已經傾向接受林耕仁，黨主席朱立倫昨也約談林，中常會今可望通過提名林耕仁參選新竹市長。

黨內人士指出，林耕仁原就獲得地方廣大里長與議員支持，民調支持度也勝過清大教授翁曉玲，但由於林與地方勢力關係太深，黨中央過去一直不想被地方勢力牽著走。至於另一位人選立委鄭正鈐，黨中央也沒有非鄭不可的念頭，考量綠營對手實力不強，加上沒有其他適合人選，是高層態度改變的原因。

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預計本週、下週分別提名徵召

至於高雄市，黨內民調第一的國民黨智庫執行長柯志恩，直到上週都還維持一貫婉拒態度，黨內一度傾向讓支持度排在第二名的前衛生署長楊志良扮演救援投手，但柯前天表達若獲黨中央徵召，願全力以赴。如果黨內溝通一切順利，下週中常會有可能徵召柯志恩。

高雄市議員邱于軒昨透露，柯志恩前天南下拜會市議會黨團時告訴她：「只要高雄市民願意給我機會，一生懸命為高雄！」市議員黃紹庭肯定柯有論述能力，是有全國知名度的一時之選。市議員陳麗娜認為「目前看起來是柯志恩最合適，可以帶動國民黨整體氣勢」。藍營議員對柯也多抱持正面看法，有人已準備掛合體看板。

至於苗栗縣部分，原本朱立倫力邀立委徐志榮參選苗栗縣長，徐拒絕的態度至今未變，雖然黨中央直到本週仍未完全放棄，但昨已傳出朱立倫這兩天要與宣布參選縣長的苗栗縣議長鍾東錦見面商談。

苗栗提名恐涉立委補選 還在喬

黨內對此出現兩種解讀，一是黨中央已經不排除轉向接受鍾東錦，另一種看法則是朱立倫要勸退鍾，因為唯有鍾自己退選，徐志榮才「敢」點頭接受徵召，同時一旦徐參選，劉政鴻、徐耀昌兩派要爭奪苗栗縣立委補選，目前雙方還未喬定，才會延宕苗栗縣的提名。

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