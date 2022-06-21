國家門戶開後門》桃機設備 竟來自中國軍火集團

民進黨立委林俊憲昨召開記者會踢爆，桃機第一航廈自助行李託運新建工程所使用的輸送機設備，竟有零件來自中國廣州北方機電。（記者姚介修攝）

2022/06/21 05:30

行李輸送機 零組件產自廣州北方機電

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委林俊憲昨召開記者會踢爆，桃機第一航廈自助行李託運新建工程所使用的輸送機設備，竟有零件來自中國廣州北方機電，該公司不僅是中國國務院直屬中央企業，更是解放軍最重要的供應商，其軟體存在後門風險。林痛批，中國禁我石斑魚，我國門卻遭中國軍火集團堂而皇之進駐，實在諷刺。

林俊憲指出，桃機一月招標「第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程」，總預算三．五六億元，其中招標文件載明該設備的電腦控制系統、監控系統、資安檢測等項目，不得使用中國產品。

請繼續往下閱讀...

系統程式來自中國業者 存在後門風險

但根據桃機資料，此次得標廠商新鼎系統公司所採用的輸送機設備，雖宣稱是在台灣製造，但零組件大部分產自中國，並在中國組裝；整套系統最重要的PLC（可程式邏輯控制器）硬體雖是日本品牌，但其程式語言是由中國製造商提供，存在後門風險。林俊憲要求交通部政風處、桃機徹查，全力把關國門安全。

林俊憲也補充，新鼎合作的廣州北方機電是中國北方工業集團（又稱中國兵器工業集團）旗下的子公司，北方工業不僅是中國國務院直屬的央企，更是解放軍最重要的供應商，包括九九式主力戰車、九五式制式步槍皆由北方工業生產。

對此，桃機公司副總范孝倫表示，桃機是國門，也是關鍵基礎設施，對於相關設備嚴謹度一定是最高標準，會要求監造單位和廠商確實依規定處理，並優先採用國內產品。交通部政風處副處長徐慶全說，將會同桃機公司查明清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法