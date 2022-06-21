林智堅攻桃 強打竹市政績牌

桃園市長藍綠參選人比一比

2022/06/21 05:30

預計七月中前辭職投入選戰

〔記者蔡彰盛、呂伊萱／綜合報導〕新竹市長林智堅獲民進黨徵召參選桃園市長，預計七月中前辭職投入選戰。知情人士透露，桃園市長鄭文燦團隊經驗豐富、人脈深廣，民進黨議員兵強馬壯，林組織與陸戰將借重桃園綠營團隊操盤，選戰策略則以政績表現訴求中間選民。

林智堅目前因確診正進行隔離，他昨天表示，隔離結束會回到市府交接相關工作，告一段落後就提出辭呈，然後將戶籍遷到桃園市，接著立即啟動向黨內前輩請益之旅，聆聽在地的聲音。

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對於林智堅未來參選桃園市長的策略，知情人士指出，桃園、新竹選民結構相近，目前林陣營主要以鄭、林兩位五星市長的政績作訴求，林智堅憑藉其在新竹市城市美學、社福、科技產業、校園改造等「做到滿出來」的建設成果，訴求中間選民。知情人士不諱言，林智堅團隊對桃園的人際網絡比較陌生，因此組織與陸戰將仰賴鄭文燦團隊和十三個行政區的綠營民代，採聯合作戰方式，營造母雞帶小雞的加乘效果。

沈慧虹接棒選竹市 柯建銘總綰兵符

知情人士也說，將接棒參選新竹市長的副市長沈慧虹，預計由民進黨立院黨團總召柯建銘擔任「總教頭」，總綰選戰兵符，坐鎮指揮全局，借重其熟悉的組織操盤，加上林智堅團隊成員、綠營議員的執行力，估計沈的選情將呈指數性上升，成為黑馬中的黑馬。

對於在野黨人指林智堅之前才推大新竹合併，結果跑去選桃園市長，是落跑市長；林智堅昨回應表示，他倡議大新竹合併升格是超過五成以上縣民、市民期待的議題，遺憾的是在推動過程中，國民黨或民眾黨有意參選市長或縣長的政治人物，都刻意阻撓杯葛大新竹合併升格的修法，因此他在過程中宣布不會參選大新竹的市長，要來促成大新竹的合併升格。

林智堅說，因要到桃園參選市長，國民黨和民眾黨又將這議題拿出來攻擊他，他認為新竹縣、市民眾眼睛是雪亮的，當時在修法過程中，國民黨及在野黨的立委占領主席台，不讓議程順利進行，現在反過來說他在大新竹合併議題上沒有推動到一個段落就到桃園去。

林智堅強調，修法的工作其實是在立法院，不管他在哪一個位置，都會持續支持並推動大新竹合併升格。他建議未來新竹縣長、市長的候選人，都應該把大新竹合併升格議題納入參選政見，以符合縣民、市民的期待。

縣市長請辭 內政部報請政院派員代理

依據「地方制度法」規定，縣市長辭職者，由內政部報請行政院派員代理；所遺任期不足兩年者，不再補選，由代理者代理至任期屆滿為止。政院官員昨表示，若林智堅請辭市長，行政院將依法定程序辦理。

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