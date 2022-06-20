大巨蛋1年僅辦10場賽事 北市議員批柯文哲圖利遠雄

2022/06/20 05:30

市府委託顧問公司也認偏低 且契約未訂最低場次 大巨蛋籌備處︰將以48場為談判基礎

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府與遠雄集團針對台北文化體育園區（大巨蛋）的營收分潤已簽署合作備忘錄（MOU），然而據遠雄的二○二○年版投資執行計畫書內容，體育競技類比賽竟只規劃一年十場，連市府委託的財務顧問安侯公司都認為偏低，且契約未規範最低體育競賽場次，令北市議員們砲轟市長柯文哲急著解套大巨蛋而便宜行事，圖利遠雄換來喪權、損及市民利益的議約內容。

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議員批柯為解套便宜行事 損市民利益

對此，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩坦言，遠雄僅規劃十場體育競技類比賽確實太低，因此採用安侯建議的假設值四十八場進行權利金區間估算，而目前簽署MOU尚非正式契約文件，北市府將以四十八場運動賽事作為談判基礎，要求遠雄盡量提高賽事比例或提出其他更優厚條件，但因尚有要求遠雄放棄國賠等問題，故談判「不能急就章」，若導致談判破局對大家都沒好處，後續談判結果也會向議會說明。

大巨蛋沒職棒賽 大幅增演唱會場次

據遠雄大巨蛋二○二○年投資執行計畫書內容顯示，除取消各類棒球比賽外，體育競技類比賽也僅規劃一年十場，較二○一一年的舊版投資執行計畫書內容大幅縮水，反倒大幅提升演唱會、音樂會及其他表演等活動場次。

安侯建議配合體育館定位 增運動賽事

安侯公司受北市府委託，依據遠雄二○二○年投資執行計畫書進行權利金收取機制進行評估，其中針對體育場次便明文指出，遠雄在新舊版本體育競技場次「規劃差異落差大」，且在大巨蛋契約及招商文件未訂出最低場次規範，然而大巨蛋開發案源起於改善市民體育、文化、休閒活動的質量，建議市府配合體育館定位，檢討提升運動賽事辦理檔次。

但儘管北市府也坦言遠雄運動場次規劃太少，且議會過去也曾要求大巨蛋體育賽事須達百分之五十，卻因雙方當前正為撤回停工的國賠訴訟僵持不下，使得北市府難強硬要求遠雄，只能被動訴求提高運動賽事或舉辦大型國際賽事等更優厚條件，此態度令北市議員大為不滿。

簡舒培︰不斷讓利遠雄 還欺騙市民

民進黨議員簡舒培認為，大巨蛋BOT案本意在舉辦運動賽事，如今遠雄規劃的演唱會比運動賽事更多，已是本末倒置，且遠雄不僅未放棄國賠，也不提高體育賽事比例，北市府卻依然簽署MOU，使大巨蛋已成爛尾樓，痛批柯文哲、黃珊珊急著解套而便宜行事，不斷讓利遠雄，還以「終結零權利金」作為話術欺騙市民，實際上使台北市損失更多。

游淑慧︰若續草率議約 將送監察院

國民黨議員游淑慧則轟，柯文哲趕在卸任前解決大巨蛋爭議，不惜喪權、讓利，尤其與遠雄議約超額利潤更是「脫褲子放屁」，為取小利而犧牲對市民最重要的體育賽事，已失去大巨蛋作為體育文化園區的原始精神，將北市精華地段葬送給遠雄作為商業營利，現已要求於議約前須送交遠雄最新版的投資計畫書並受嚴格監督，若市府持續草率議約，將把相關人員送監察院，以免簽約後為時已晚。

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