張善政：我的經驗 林智堅很難比

國民黨桃園市長參選人張善政昨受訪時強調，他在業界經驗、行政經驗，是新竹市長林智堅比不上的。（記者謝武雄攝）

2022/06/18 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政昨與前台北市議員羅智強及多位黨籍議員在桃園市政府前廣場合體造勢，喊出「善政加油」口號。媒體詢問張，與民進黨可望徵召的新竹市長林智堅相較，參選優勢在哪裡？張回應，他在業界經驗、行政經驗，應該是對手很難比得上的。

龍潭工作12年 否認空降

媒體追問，坊間認為他與林智堅都是空降桃市的人選；對此，張善政強調「我不認為我是空降」，他在龍潭渴望園區工作十二年，請大家不要把他看成空降，如果在桃園市工作十二年還是空降，他不知道什麼樣算在地。

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張善政也認為，民進黨執政，民主失衡、權力濫用，讓很多人憂心，他常在講台灣民主不能失衡，因此二○二二年地方選舉、二○二四年總統選舉，讓民進黨休息，換人做是好事，也是為民進黨好。

國民黨資深市議員黃婉如則抱怨，張善政幕僚沒有做好通知黨籍議員參加活動，打電話詢問張的賴姓助理，賴還要她看羅智強的通告，「簡直是莫名其妙」。張的幕僚則表示，張善政行程事先有透過市黨部、議會國民黨團於二天前通知黨籍議員，可能是黃婉如誤會。

黃婉如批評，張善政用了大批前縣長吳志揚人馬，選戰還沒開打就死氣沉沉，「敗軍之將，何以言勇」，年底選舉原本還期望張能發揮母雞帶小雞的作用，如今看到母雞「二二六六」，小雞只能自求多福。

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