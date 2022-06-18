2022桃園選情初探》兩個世代人物對決

林智堅將被民進黨徵召參選桃園市長，對決國民黨徵召的張善政，這場兩個世代人物的對決，很有話題。（資料照）

2022/06/18 05:30

記者謝武雄／特稿

林智堅將被民進黨徵召參選桃園市長，對決國民黨徵召的張善政。張善政比林智堅整整多廿歲，且藍營派系尚未整合，是其隱憂，林智堅則有新竹市治理經驗，加上現任桃園市長鄭文燦的人脈、行政資源加持，後勢看好；林張對決，是兩種不同典型的選擇，精采可期。

張善政是馬英九政府任內最後一位行政院長，學經歷洋洋灑灑，現為陽明交通大學終身講座教授、中華大學特聘講座教授，曾與前高雄市長韓國瑜搭檔投入二○二○年總統大選，外界認為他有韓的影子，這對參選桃園市長是加分或扣分，有待觀察。

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國民黨主席朱立倫於五月十八日中常會，無預警宣布徵召張善政參選桃園市長，黨內一片譁然，身兼中常委的桃園市議會議長邱奕勝事先未獲徵詢，怒退黨部黨務相關群組。表態爭取提名參選市長的立委呂玉玲、前台北市議員羅智強也被「朱中央」排除，迄今一個月，張還未能跟呂碰面溝通，羅雖與張多次碰面，卻未允加入張的輔選團隊，藍營尚未整合，支持者憂心忡忡。

桃園市選民結構，以往藍大於綠，但經鄭文燦八年執政，已全面洗牌，鄭所匯聚的人脈將是林智堅競選桃園市長的優勢；而鄭文燦、林智堅都連續多年拿下五星縣市長，同樣具有全國高知名度，如今林參選桃園市長，也代表黨內五星執政的傳承。

林智堅四十七歲，正值青壯，是他參選的最大本錢，廿五歲擔任立委柯建銘的助理，學習政治事務暨選民服務，參政歷任議員、新竹市長，施政注重操守，難免得罪人；而新竹市僅四十三萬人口，桃園市人口達二二六萬，兩者是不同規模、類型的城市，林智堅必須說服桃園市民他有能力「治大城若烹小鮮」，才能延續桃園市的綠營執政。

桃園市長從無空降參選，如今張善政、林智堅都是空降，此一議題升溫不易；張善政除了與韓國瑜搭檔參選二○二○年總統大選，沒有其他選舉經驗，歸類溫文儒雅的學者，基層擔憂戰鬥力恐有不足；林智堅雖尚未獲正式徵召，但各項文宣、媒體曝光已具氣勢，這場兩個世代人物的對決，很有話題。

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