美參議員提「台灣政策法案」// 將台列美非北約主要盟友

美國民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲（見圖）與預算委員會首席共和黨議員葛蘭姆16日提出「2022年台灣政策法」，大幅提升挺台力道。圖為梅南德茲。（歐新社檔案照）

2022/06/18 05:30

〔編譯張沛元、記者楊丞彧／綜合報導〕美國民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲與預算委員會首席共和黨議員葛蘭姆十六日提出「二○二二年台灣政策法」，大幅提升挺台力道，包括提供鉅額安全協助、強化對台軍售，及將台灣列為華府主要盟友，藉此警告中國勿重蹈俄羅斯入侵烏克蘭覆轍。

加碼護台 提供軍援、強化軍售

外交部發言人歐江安昨指出，梅南德茲與葛蘭姆兩位參議員於今年四月訪問台灣，返美後立即提出本項法案。這是美國會近年深具代表性的「旗艦型」挺台法案。

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「二○二二年台灣政策法」號稱是自一九七九年台灣關係法以來，就美國對台政策所進行的最全面性調整，內容包括未來四年提供台灣四十五億美元軍援、將台灣列為美國「非北約的主要盟友」、「優先與加快」對台軍售與指示國防部成立提升美台兩軍互操作性的訓練計畫，以及警告中國脅迫或甚至侵台必遭嚴厲制裁，對象包括中國國家領導人。

我外交部：國會旗艦型挺台法案

法案還要求修改台灣關係法的部分內容，如納入對台軍售應有利於抵擋中國入侵等條文，推動國務院將台灣駐美外交單位正名為「台灣代表處」，以及提升美國駐台代表的地位，方式為該代表的任命案應取得參院批准。

梅南德茲說，正值中國尋求脅迫與孤立台灣之際，美國支持台灣人及其民主的決心不容質疑；該法向北京當局傳達清楚訊息，即勿重蹈入侵烏克蘭的俄羅斯覆轍。葛蘭姆則表示，美國若在中國威脅侵台時露怯，只會讓情勢更加危險。參院幕僚指出，梅、葛二人希望參院外委會最快能在下週表決通過，讓該法案送交參院全院審議。

美國民主黨籍參議院外交委員會主席梅南德茲與預算委員會首席共和黨議員葛蘭姆（見圖）16日提出「2022年台灣政策法」，大幅提升挺台力道。（法新社檔案照）

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