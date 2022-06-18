拜登：不擋俄國 中國會接管台灣

美國國家安全顧問蘇利文同日也重申，美國在台灣問題上的政策始終沒變，美國現在所面臨的挑戰，反而是北京愈加威脅台海和平與穩定。（路透檔案照）

2022/06/18 05:30

蘇利文重申美對台政策不變 批北京升高台海威脅

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登十六日接受美聯社專訪，提到烏克蘭和北約議題時，拜登說，如果美國袖手旁觀，不阻止俄羅斯繼續深入歐洲大陸，歐洲將出現混亂，更會令中國壯膽來接管（take over）台灣，北韓的核武野心也會更咄咄逼人。美國國家安全顧問蘇利文同日也重申，美國在台灣問題上的政策始終沒變，美國現在所面臨的挑戰，反而是北京愈加威脅台海和平與穩定。

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蘇利文在智庫「新美國安全中心」（CNAS）座談會上，被問到拜登日前提到，美國將在台灣受中國威脅時提供軍事協助，美國的台灣政策是否有所調整，蘇利文說，「在台灣問題上，我們的政策始終如一，這是迄今為止多屆總統執政期間所達成的兩黨共識，具體地說就是一個中國政策、三個聯合公報、台灣關係法和六項保證」。

「美國之音」引述蘇利文說法，指美國針對台灣在外交、國防和安全、情報方面所做的努力和目的，就是確保不會需要回答美國是否必須保衛台灣這個問題，「因為我們已經透過有效威懾，防止了這個選項的發生」。他說，「我們現在所面臨的挑戰，是北京愈加威脅台海和平與穩定的活動，我們認為，堅持我們的原則，反對那些破壞穩定的活動非常重要」。

另據南華早報報導，蘇利文指一九七○年代尼克森總統與中共領導人毛澤東磋商美中第一份聯合公報時，「在台灣政策上就已經存在緊張情況」；他說，「我不認為我們的台灣政策有漏洞，那反而是特色，是相當有益於我們處理困難關係、維護台海和平穩定的特點」。

蘇利文也談到日前與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的會談，他向楊表達美方維護台海和平穩定的立場，並對中國的所作所為表達擔憂。蘇利文說，美國有必要堅定反對俄羅斯侵略烏克蘭，來勸阻像中國這樣「想要侵略」的國家採取類似行動，「若美國讓（俄國侵略烏克蘭）不受到挑戰或約束，會是告訴其他想要侵略的國家，包括中國，他們可以做同樣的事」。

美國駐中國大使伯恩斯：美中關係陷低谷「是真實陳述」

另外，美國駐中國大使伯恩斯透過視訊向「布魯金斯研究所」發表演說，指他日前說美中關係陷入兩國建交以來最低谷，「是真實陳述」，確實反映當前美中關係，這是北京的行徑造成的。他舉出中國在印度邊境愈加侵略性舉動，對越南、菲律賓以及在南海的霸凌行為，與日本在東海的衝突以及在經濟領域不公平地利用政府補貼和不公平競爭，「我想中國因其行徑，在這個區域造成了很多憂慮」。

他也提到，美中這兩大經濟、軍事大國建立「護欄」很重要；中國數十年來承諾和平解決兩岸分歧，應以此為檢驗標準，美國正就此與中國積極交涉。

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