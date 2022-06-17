為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨選舉佈局// 林智堅選桃市長 沈慧虹戰竹市

    民進黨預計在明天召開選對會拍板，徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。（資料照）

    民進黨預計在明天召開選對會拍板，徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。（資料照）

    2022/06/17 05:30

    〔記者陳昀、洪美秀／綜合報導〕民進黨針對北部疫情趨緩縣市展開選舉提名作業，預計在明天召開選對會拍板，徵召新竹市長林智堅、立委蔡適應參選桃園市長、基隆市長，並規劃下週三中執會通過。此外，新竹市長人選整合也有進展，行政院顧問鄭宏輝已表態願配合選戰佈局，黨內看好由副市長沈慧虹出戰。

    蔡適應選基隆市長 規劃下週三通過

    民進黨主席蔡英文五月底曾邀集行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等高層就年底選局交換意見，據悉，會中大多數正面看待林智堅轉戰桃園，蘇揆除了提及轉換選區必須謹慎外，並無太多意見。此外，根據黨內歷來滾動式民調，林智堅、在地立委鄭運鵬兩人幾乎都是名列一、二，因此都列入考量人選。

    黨內人士表示，週三秘書長林錫耀未徵詢鄭運鵬等其他人選，盼能保留彈性，讓選對會做最終決定，但在鄭文燦力薦、蔡總統同意，加上鄭運鵬願意配合下，黨內對林智堅參選桃園已有共識，下週三中執會「十之八九」會通過徵召。另隨著城市博覽會本週落幕，下週三也會徵召在地立委蔡適應出馬，彰顯對基隆市長林右昌施政成績的延續。

    鄭運鵬、鄭宏輝 願意配合

    明天選對會也將討論新竹縣市長提名人選，在蔡英文出手協調後，先前積極爭取參選新竹市長的鄭宏輝昨在臉書貼文表示，「同意也接受、尊重黨的佈局、尊重主席的決定」。黨內人士則指出，黨內雖看好林智堅推薦的沈慧虹接棒參選，但在選對會拍板前，仍須審慎處理。

    新竹縣長部分，黨內人士說，目前民進黨發言人周江杰呼聲高，但也不排除與無黨籍的竹北市長何淦銘合作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播