民進黨選舉佈局// 林智堅選桃市長 沈慧虹戰竹市

民進黨預計在明天召開選對會拍板，徵召新竹市長林智堅參選桃園市長。（資料照）

2022/06/17 05:30

〔記者陳昀、洪美秀／綜合報導〕民進黨針對北部疫情趨緩縣市展開選舉提名作業，預計在明天召開選對會拍板，徵召新竹市長林智堅、立委蔡適應參選桃園市長、基隆市長，並規劃下週三中執會通過。此外，新竹市長人選整合也有進展，行政院顧問鄭宏輝已表態願配合選戰佈局，黨內看好由副市長沈慧虹出戰。

蔡適應選基隆市長 規劃下週三通過

民進黨主席蔡英文五月底曾邀集行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等高層就年底選局交換意見，據悉，會中大多數正面看待林智堅轉戰桃園，蘇揆除了提及轉換選區必須謹慎外，並無太多意見。此外，根據黨內歷來滾動式民調，林智堅、在地立委鄭運鵬兩人幾乎都是名列一、二，因此都列入考量人選。

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黨內人士表示，週三秘書長林錫耀未徵詢鄭運鵬等其他人選，盼能保留彈性，讓選對會做最終決定，但在鄭文燦力薦、蔡總統同意，加上鄭運鵬願意配合下，黨內對林智堅參選桃園已有共識，下週三中執會「十之八九」會通過徵召。另隨著城市博覽會本週落幕，下週三也會徵召在地立委蔡適應出馬，彰顯對基隆市長林右昌施政成績的延續。

鄭運鵬、鄭宏輝 願意配合

明天選對會也將討論新竹縣市長提名人選，在蔡英文出手協調後，先前積極爭取參選新竹市長的鄭宏輝昨在臉書貼文表示，「同意也接受、尊重黨的佈局、尊重主席的決定」。黨內人士則指出，黨內雖看好林智堅推薦的沈慧虹接棒參選，但在選對會拍板前，仍須審慎處理。

新竹縣長部分，黨內人士說，目前民進黨發言人周江杰呼聲高，但也不排除與無黨籍的竹北市長何淦銘合作。

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