中國指台灣石斑有禁藥 漁業署：檢驗11家養殖場全合格

中國指台灣有兩批石斑魚驗出結晶紫等禁藥，漁業署和地方政府追查，發現遭指的三家養殖場並未供貨，魚貨來自另十一家養殖場，進一步調查檢驗，昨公布上述養殖場檢驗全數合格，結果將透過兩岸平台通知中國。（資料照）

2022/06/17 05:30

〔記者楊媛婷、洪臣宏、李欣芳／綜合報導〕中國指台灣有兩批石斑魚驗出結晶紫等禁藥，漁業署和地方政府追查，發現遭指的三家養殖場並未供貨，魚貨來自另十一家養殖場，進一步調查檢驗，昨公布上述養殖場檢驗全數合格，結果將透過兩岸平台通知中國。

漁業署說明，中國稱禁藥石斑魚來自三家養殖場、兩艘活魚搬運船，後續調查魚貨是另十一家養殖場提供，啟動移動管制、逐場抽驗魚體、魚塭底土、池水等，調查孔雀綠、結晶紫、四環黴素等項目，檢驗結果昨出爐，並未查有禁藥違規。全案檢驗結果將透過雙方協議平台與中國溝通，保障漁民權益。

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漁業署副署長林國平表示，漁業署與地方漁政單位會在石斑魚未進入市場前派員到池抽檢，包含養殖場在內，而衛福部食藥署這五年到零售市場抽驗石斑，都是零檢出。

漁業署並說，除加強用藥輔導與抽查，持續調查活魚運搬船及養殖場等，將關注養殖源頭、集貨、活魚運搬船等產銷環節，強化法規、發證與勾稽，也會透過防檢疫體系持續宣導正確用藥，確保台灣石斑品質。

陳吉仲出關 將赴南部晤養殖戶

之前確診的農委會主委陳吉仲居家隔離已期滿，出關第一站將到南部石斑產地，和漁民直接面對面說明。

行政院發言人羅秉成昨受訪時也指出，各部會對陸方假借各種名義干擾、打壓正常對中國輸出的農、水產品，「我們都做好準備、有以待之」，整體策略是分散市場，不要仰賴單一市場，至於在單一項目方面，也會視情形很快地提出因應與準備。

羅秉成強調，國際經貿往來，要遵守國際規範與慣例，也要有足夠的事實與科學證據。很遺憾，近年來中國就台灣輸出的農產品，包括鳳梨、釋迦等，近期水產品如石斑魚、白帶魚等，都是中國片面禁止輸入，不符合國際慣例、規範，「就算有，也應該是該批驗出來的銷毀或退運，而不是全面禁運，這樣的做法是不能被接受的」。

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