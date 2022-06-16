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    3軍官淪共諜 判7月~1年2月

    前海巡上校葉瑞璋等3人涉共諜案，高雄高分院更一審判決有罪。（記者鮑建信攝）

    前海巡上校葉瑞璋等3人涉共諜案，高雄高分院更一審判決有罪。（記者鮑建信攝）

    2022/06/16 05:30

    葉瑞璋、崔沂生、李慶賢

    〔記者鮑建信／高雄報導〕前海巡上校葉瑞璋等三人涉嫌共諜案，高雄高分院昨更一審宣判，葉和前警總上尉情報官崔沂生、退役中校李慶賢三人，被依違反國安法判刑七月至一年二月不等，可上訴。

    此外，崔沂生與李慶賢先前因本案部分犯行，經最高法院分別判刑一年四月和十月定讞，目前在監執行，並視訊宣判。

    檢方指出，二○○四年間，崔沂生前往大陸經商，認識隸屬山東省濟南市的張姓國安官員，對方允諾幫他在當地經商，但要求他吸收軍黨政人員為對岸蒐集情報做為回報。

    二○○七年間，崔安排前警總同事、軍管區司令部情報處退役中校李慶賢，在上海與張會面後，兩人涉嫌以「安迪」署名文件，表明加入對岸組織。同年五月後，李慶賢涉嫌將退伍後持有的「海巡署八五年七月間北部、中部、南部、東部等地區海岸巡防司令部兵力駐地報告表」等資料，透過崔交給對岸。

    之後李慶賢又向前海巡署上校後勤官葉瑞璋索取「海巡署每月開會報告」等資料，葉陸續提供海巡署內部工程計畫等資料，獲一萬多元報酬。

    據悉，崔等人出庭應訊指稱，提供的資料均非機密，有的資料已過時且動過手腳，否認犯行。

    更一審合議庭昨天宣判，崔和葉各判刑十月，李因觸犯三罪，分別處刑一年二月、七月和七月，但未併執行刑。

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