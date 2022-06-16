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    首頁　>　政治

    中市議員第四選區翁美春擬脫黨參選 民進黨籲三思

    台中市議員第四選區民進黨前市議員翁美春將脫黨參選市議員。（記者歐素美攝）

    台中市議員第四選區民進黨前市議員翁美春將脫黨參選市議員。（記者歐素美攝）

    2022/06/16 05:30

    〔記者蘇金鳳、歐素美、張軒哲／台中報導〕台中市議員第四選區（豐原、后里）民進黨前市議員翁美春捲土重來參加黨內初選，以些微差距輸給新人加權的廖芝晏，民進黨已提名現任議員謝志忠及廖芝晏，翁昨表示，有太多支持者表示不能接受「民調有做手腳」，決定以無黨籍參選。廖芝晏表示，遊戲開始時一定會說明規則，並要求遵守規則，這是基本道理。謝志忠說，與翁美春同時期當選議員，並肩作戰多年，對她初選落敗感到意外與同情，但若要脫黨參選，勸她要三思而行。

    新人廖芝晏︰請遵守遊戲規則

    民進黨中市黨部主委李天生表示，若翁美春正式登記，將會被黨紀處分，他會請英系大老、前立法院長蘇嘉全出面勸說。

    怨初選不公 翁︰支持者勸進

    對此，翁美春表示，尚未接獲李天生或蘇嘉全任何電話關切，主要是支持者勸進，不能接受疑有問題的初選方式，她強調，三年多前先是票源被瓜分，致高票落選，這次黨內初選，奧步嚴重不公，認同黨的理念「守護民主自由」，卻遭受派系無情打壓，也有多位前輩持續勸進，決定以無黨籍身分參選，由選民決定勝敗。

    年底恐12人搶5席 參選大爆炸

    第四選區現任議員有國民黨籍張瀞分、陳本添，民進黨謝志忠及無黨籍陳清龍、王朝坤等五人，各黨派另已確定提名的有時代力量傅智恒，民進黨新人廖芝晏及國民黨新人邱愛珊，昨天除了翁美春宣布將脫黨參選，前立委洪慈庸服務處專員陳若庭也有意披台灣基進戰袍參選，加上民進黨張銘凱可能推出妻子郭秋筑以無黨籍參選，豐原區農會總幹事蔡森揚也有意以無黨籍參選，年底恐呈現參選大爆炸。

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