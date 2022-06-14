台蘋賣給港人黃浩 經民連告兩主管違個資法

「經濟民主連合」昨告發台灣蘋果日報執行長吳玉愛與財務長諶讚鑫違反個資法。（記者溫于德攝）

2022/06/14 05:30

〔記者溫于德、凌美雪／台北報導〕《蘋果新聞網》八日發聲明稱出售案「已完成交接」。民團「經濟民主連合」（經民連）根據香港明報報導，認為該交易案已違反文化部兩項處分，昨告發台蘋執行長吳玉愛與財務長諶讚鑫違反個資法。對此，《蘋果新聞網》發聲明表示，無提供員工個資傳輸境外，駁斥經民連憑空影射。

經民連指出，據香港明報報導，買家港人黃浩出資七成，其餘三成是17Live共同創辦人潘杰協出資。若報導為真，交易案已違反文化部兩項處分，包括「應拒絕香港法院及指定清算（盤）人的任何指令及要求」、「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」，嫌疑最大的是吳玉愛與諶讚鑫，因此昨由經民連智庫召集人賴中強律師遞狀，告發兩人違反個資法第四十一條，最重處五年徒刑。

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賴中強強調，台蘋交易涉及員工清冊、員工薪資清冊、債權人名冊、債務人名冊，以及台蘋最有價值的資料庫清冊，而清冊必然包括個資，在清盤人未入境情況下，正意味著有人違反文化部去年十二月廿日的兩項處分進行交易，嫌疑最大的便是吳玉愛、諶讚鑫。經民連研究員歐栩韶也指，黃浩之前收購壹週刊時，並未準備自籌資金便進行鉅額併購，因此，可合理懷疑黃浩只是人頭，背後資金由中資支應。

蘋果新聞網否認個資傳輸境外

對於經民連的指控，《蘋果新聞網》昨發兩點聲明駁斥。一、《蘋果新聞網》並無提供任何員工個人資料予買家或將其傳輸至境外，「經濟民主連合」帶有特定預設立場憑空影射。二、《蘋果新聞網》交易將顧及台灣分公司員工權益，並以尊重員工之個人意願，同時以符合中華民國法律規定之前提下處置。

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