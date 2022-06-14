中國禁台石斑》官員：中共報復台美關係 企圖影響年底選舉

中國禁我石斑。（農業局提供）

2022/06/14 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國以檢出禁藥及藥物殘留超標為由，宣布六月十三日起，禁止台灣石斑魚進口。對於中共為何此時出手？熟稔兩岸事務的官員分析，與報復台美關係有關，禁藥只是混淆國際視聽的藉口，且針對南部農業縣市下手，其政治目的是為影響今年底地方選舉，讓親中政黨得利。

農委會統計，二○二一年台灣石斑魚外銷量約六六八一公噸，產值約十六．八億元。其中，以中國為最主要出口國，佔外銷量九十一％，佔全年產量卅六％；今年一月至五月，銷往中國及香港的石斑魚合計三○五九公噸，顯示石斑魚外銷高度依賴中國。

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政府官員指出，中共選在此時禁止石斑魚輸入，明顯是要報復台美雙邊關係緊密互動，尤其石斑魚是ECFA早收清單之一，未來其他ECFA指定商品是否會受到連累？這次挑石斑魚「經濟制裁」要脅警告意味濃厚。

這只是小開端 後續還有

「這只是小開端，後續還會有！」官員分析，石斑魚產地分布在台南、高雄、屏東，這些南部縣市都是民進黨執政，戰術上是針對民進黨執政的縣市開刀。目前距離年底地方選舉只剩五個多月，禁止石斑魚只是對台施壓的開端，中共圖謀要讓民進黨像二○一八年地方選舉一樣大敗，各種統戰打壓會一直來，用各種手段把台灣社會搞得焦頭爛額。

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