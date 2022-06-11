美中防長會談 奧斯汀：中國勿破壞台海穩定

亞洲年度安全會議「香格里拉對話」十至十二日舉行，第一天的重頭戲是美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和開幕前的會談。（歐新社）

2022/06/11 05:30

中國防長魏鳳和：「以台制華」不可能得逞

〔編譯孫宇青／綜合報導〕亞洲年度安全會議「香格里拉對話」十至十二日舉行，第一天的重頭戲是美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和開幕前的會談，這是兩人首度正面交鋒，交談將近一小時，比預定時間多一倍。在最受矚目的台灣議題上，雙方依舊意見相左，但都堅持立場；魏指兩軍應避免衝突對抗，強調「以台制華」不可能得逞，奧斯汀重申台海和平穩定的重要性，反對單方面改變現狀，敦促中國勿破壞台海穩定。

法新社：台灣議題 中美「衝突」

由英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）主辦的香格里拉對話，暌違兩年重新登場，聚集來自亞太、北美、歐洲國家的國防部長，包括去年才上任的奧斯汀，首度與魏鳳和面對面會談。兩人討論了美中防衛關係與區域安全議題，包括北韓及俄羅斯入侵烏克蘭等。魏鳳和在會後步出會場回答媒體詢問時，稱此次會談「順利」。

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根據美國國防部會後發布的新聞稿，奧斯汀與魏鳳和討論美中安全關係等區域議題，認為雙方須負責任管控競爭，但大部分時間聚焦台灣議題。奧斯汀在台海議題上，除了向魏鳳和重申美方堅守長期奉行的「一中政策」，以台灣關係法、美中三公報及六項保證為基礎外，也呼籲中國「避免（對台灣）採取破壞穩定的進一步行動」。據報導，雙方均認為，美中兩軍應保持高層戰略溝通，增進雙方戰略互信，管控矛盾分歧不演變成衝突對抗。不過，法新社以「衝突」來形容兩人在台灣議題上的對談狀況。

中國國防部發言人吳謙說，魏鳳和向奧斯汀表示，「台灣是中國的台灣，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞『以台制華』是不可能得逞的」。吳謙也表示，中方強調，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價，堅決粉碎任何『台獨』分裂圖謀。」不過，吳謙這段「不惜一戰」的說法，未出現在中國國防部稍早發布的通稿。

吳謙指出，在南海議題上，魏鳳和向奧斯汀表示，「域外勢力插手攪局，才是南海最大的不穩定因素」。在烏俄戰爭議題，中國勸和促談，警告外人別想在烏克蘭問題上借題發揮，損害中國權益。

美中國防官員皆表示，有意安排雙方進一步的安全對話，但尚無確切時間表。吳謙形容本次會談是一次「坦誠積極，富有建設性的戰略溝通」，時間雖不長，但效果是好的。奧斯汀與魏鳳和將分別於十一、十二日在大會發表演講。

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