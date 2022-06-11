台蘋網交易 立委質疑「霸王硬上弓」

立委林楚茵質疑，台蘋網向我國政府送案前就先發易主聲明，要求相關單位釐清中資疑慮。（記者陳政宇攝）

2022/06/11 05:30

還沒送案就發聲明

〔記者陳政宇、楊丞彧／台北報導〕台灣「蘋果新聞網」八日發聲明，指已完成與新東家的交接，傳出是新加坡商人潘杰賢及港商黃浩合資收購，外界質疑該筆買賣有中資涉入。立法院民進黨團副書記長林楚茵昨也質疑，我國政府尚未收到交易申請案，台蘋先發佈易主聲明有如「霸王硬上弓」，要求經濟部和國安單位釐清「假港資、真中資」的疑慮。

促經濟部和國安單位 釐清「假港資、真中資」疑慮

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林楚茵受訪強調，「蘋果新聞網」六月八日發佈聲明後，經詢問經濟部商業司和投審會後發現，聲明提到的買方尚未送案，但「蘋果新聞網」作為港資在台灣的分公司，其經營權變更必須符合台灣法規，須先送變更申請案到投審會後再審查。

林楚茵進一步質疑，香港「蘋果日報」是因為「港版國安法」而遭到清算，香港壹傳媒集團創辦人黎智英如今在監獄，該買家是否曾與黎智英談過，這些疑點在聲明中其實沒看到。台灣過去也關注「假港資、真中資」相關問題，她要求經濟部和國安單位查清楚該筆交易。

時代力量立委陳椒華昨也召開記者會直指，黃浩是否為中資引發台灣社會質疑，蘋果內部資訊是否會落入中國手中，進而操弄台灣社會內部分裂也讓人憂心，呼籲總統蔡英文應扛起責任，由國安會成立專案小組，力阻交易案生效，嚴防中國滲透，以堅定捍衛台灣自由。

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