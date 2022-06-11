北市派9獨董 民眾黨佔4席╱議員︰「柯友友」寄生富邦

台北市議員簡舒培昨在議場質疑柯人馬「寄生富邦」。（記者廖振輝攝）

2022/06/11 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府是富邦金控大股東，可推薦人選任獨立董事。台北市議員簡舒培昨在議場爆料，柯市府派任九席富邦獨董中，竟有四名具台灣民眾黨黨籍，且無金控相關專業，她痛批，柯人馬寄生國會、北市府，如今又寄生富邦。柯文哲則反嗆，沒有民眾黨時，都是民進黨在當，還酸國營事業裡面更多是新潮流的人馬。

柯反嗆簡舒培「國營事業裡更多新潮流」

簡舒培調閱資料發現，前市長郝龍斌任內推派富邦獨董共五席，柯文哲二○一六年增至九席，其中有四人具民眾黨籍；依中央法規，獨董必須要有相關專業科系講師以上資歷，不然就要有法官、檢察官、律師、會計師等國家資格，或是有相關專業憑證。

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簡舒培表示，富邦金控獨董賴祥蔚是民眾黨前中評委、富邦人壽獨董周鐘麒是民眾黨中央委員、富邦產險獨董孫智麗是二○二○年民眾黨第十一名不分區立委、富邦證券獨董端木正是二○二○年民眾黨第廿二名不分區立委。

簡舒培質疑，富邦近年被金管會開罰，二○二一年開罰二三○○萬元，今年至今開罰三○○○萬，獨董具備監督公司的身分，無專業就會導致問題，可惜北市府派的獨董都是民眾黨，且無金控相關專業。

柯文哲答詢時臉色鐵青怒嗆：「國營事業內妳們民進黨新潮流的更多，這種事我不想和妳辯論」，更質疑簡為何不列出民進黨在富邦內的獨董人選。

簡批評，富邦獨董皆是柯市府所推薦，所有派選機制都是柯的遮羞布，柯友友不但寄生國會、北市府，連富邦金控都寄生，新增四席獨董全是民眾黨黨員，在民眾黨還沒成立時，都找相關專業人士，但創黨後竟都找黨員。

柯文哲氣得大罵：「沒有民眾黨的時候都是民進黨在當，妳從行政院政務委員張景森、監察委員陳景峻，一個個列出來，告訴我多少人是民進黨，請把柯文哲任內所有富邦獨董列出來，裡面有多少人是民進黨的！」

柯文哲還嗆，董事會、金管會通過人選就好，「妳也只是新潮流的打手而已」，並強調可把名單、遴選會議紀錄公開，連同民進黨的人也都公開。簡舒培表示，自己做的事自己承擔，別推卸責任、轉移焦點，最好說到做到、全部公開。

簡舒培也說，柯在二○一五年針對獨董訂定每月十五萬元報酬、三萬車馬費等收入都要捐給北市府或公益、慈善團體，但端木正去年參加台大EMBA面試時，被問如此年輕當獨董，薪水不是很多？當時端木正竟回，薪水全都要捐回給民眾黨。簡質疑是富邦金庫直通民眾黨黨庫。

柯文哲回應，不曉得此事，但應會有報表；財政局長陳家蓁回應，依規定不能捐給利益相關，有檢核沒捐贈給民眾黨。簡舒培要求，北市應檢視派任獨董的規定，並在一週內公開獨董有無符合任命規則。

柯文哲（記者廖振輝攝）

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