英前參謀長：應確保台灣自衛能力 提高北京動武代價

英國前國防參謀長史特勒普表示，英國應協助確保台灣能夠有效自衛，以說服北京當局武力犯台的代價將大到難以承受。圖為共軍登陸演習。（取自網路）

2022/06/10 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國前國防參謀長史特勒普九日在英國國會的Podcast節目中指出，烏俄戰爭引發中國武力犯台的隱憂，英國的首要目標應是確保台海兩岸現狀不致惡化到引爆全面性的國際衝突，而達此目標的最佳方法之一，就是協助確保台灣能夠有效自衛，以說服北京當局武力犯台的代價將大到難以承受。

同樣接受該節目訪談的外交部長吳釗燮回應，台灣密切關注烏克蘭局勢發展，烏方的不對稱作戰策略給台灣很大啟示，台灣內部也正討論如何有效集結更多理念相近國家支持台灣。

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英國國會下議院近期推出Podcast節目「委員會廊道」（Committee Corridor），探討各委員會目前最關切的議題，外交委員會主席圖根哈特主持對外事務相關系列節目，九日播出以台灣為主題的新單元，訪談史特勒普和吳釗燮等人，探討烏俄戰爭對兩岸局勢的影響。皇家空軍元帥史特勒普曾任英國最高軍職國防參謀長，現為上議院議員。

史特勒普指出，從軍事觀點來看，台灣和烏克蘭有兩大差異，台灣有海峽屏障，而且是國際供應鏈要角，但各國可支援烏克蘭武器彈藥、協助訓練部隊，台灣則較難取得類似資源。

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