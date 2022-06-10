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    首頁　>　政治

    日韓媒體民調：73％受訪者認中國恐犯台

    日本讀賣新聞與南韓韓國日報公佈共同進行的日韓民調，認為中國可能對台灣軍事進攻的受訪者日韓雙方均高達73%。圖為共軍登陸演習。（取自網路）

    日本讀賣新聞與南韓韓國日報公佈共同進行的日韓民調，認為中國可能對台灣軍事進攻的受訪者日韓雙方均高達73%。圖為共軍登陸演習。（取自網路）

    2022/06/10 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕日本讀賣新聞與南韓韓國日報共同進行的日韓民調顯示，雖然對於日韓關係改善的展望，兩國受訪者的樂觀度仍有相當落差，但在同項調查中，認為中國可能對台灣採取軍事行動的受訪者，日韓雙方均高達七十三％，意外在台灣議題上有「共識」。

    與美合作抗中俄

    日67％ 南韓77％

    國民力量黨的尹錫悅在五月十日就職，保守派政黨重掌政權，對於前總統文在寅任內的日韓關係淪落到「戰後最差」，也展現積極修補的態度。

    根據日本讀賣新聞與南韓韓國日報的共同民調，以「尹新政府」為前提，調查日韓民眾對雙方關係改善的展望，日本方面有卅一％受訪者認為，今後日韓關係會好轉，比去年同期進行的十四％增加一倍以上；南韓方面，則有五十三％認為會好轉，比去年的廿九％也增加近一倍。

    雖然認為日韓關係會好轉的比例增加，但日方受訪者仍有佔多數的六十一％認為不會改變；尤其對造成兩國關係惡化的慰安婦和戰時徵用工等歷史陳案，是否應向對手讓步，日方五十八％和南韓八十一％的受訪者都持否定態度。

    不過在台灣問題上，兩國民眾的共識卻極高。由於俄羅斯入侵烏克蘭，有六成日本受訪者和五十九％的南韓受訪者都認為，他們的國家可能在不久的將來遭到其他國家攻擊；而認為中國可能武力犯台的受訪者，雙方均高達七十三％。

    為了對抗中俄，認為「應與美國合作應對」的日本受訪者佔六十七％，南韓更達七十七％。對於安全的危機感和與美合作的意識，雙方也有一致共識。

    這項民調是針對日韓十八歲以上民眾，於五月廿日至廿四日間進行電話調查，獲得樣本雙方均達一千人。

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