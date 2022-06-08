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    僅及水下百米 國造潛艦救難艦深度不足

    亞太國家潛艦救難艦比較

    亞太國家潛艦救難艦比較

    2022/06/08 05:30

    〔記者吳書緯／台北報導〕潛艦國造原型艦預計於明年九月下水、後年交付給海軍，但建造中的新型救難艦，水下救援能力有限。長期關注此事的民進黨立委蔡適應受訪指出，海軍兩年來只將相關需求列入「五年兵力整建計畫」，積極度無法令人滿意，既然現在MH-60R反潛直升機等軍購案未能如願採購，應挪出原先匡列好的預算，用於攸關人員性命的裝備上。

    立委籲速建置能量

    軍方官員指出，我國目前欠缺潛艦救難能力，新建的新型救難艦，水下救援能力有限，頂多只有水下三百呎（約九十一公尺），當初設計時也沒包含潛艦救援能量，後續同級救難艦若要納入完整潛艦救援能量，包含深海救難潛艇（DSRV）、減壓艙室等，還需要改變規劃，因此海軍稱潛艦救難艦的規劃，是納入「五年兵力整建計畫」。

    然而，潛艦國造原型艦預計明年就下水，屆時台灣將有五艘潛艦，若發生潛艦事故，恐怕還是得依靠美國、日本等友好國家馳援，緩不濟急。

    專家：可結合民用科技

    國防院學者舒孝煌受訪指出，潛艦救難是極高的門檻，深海救難潛艇的技術沒那麼簡單，在籌建潛艦救難能力外，可以考慮在國造潛艦規劃增加遭遇事故時，提供水面船艦的救援訊號，或是相關自救設備。

    國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪表示，深海救難潛艇籌購可能受到外交、預算等因素，較為困難，使得「吊放式潛水鐘」成為目前主要的救援工具，但潛深僅為一百公尺，救援能力受限。短期解決方案可參考各國潛艦救難艦的作業模式，加上鑽油井、深海打撈等民用科技也相當普及且具備「軍民兩用」潛力，因此我國短期內可評估採用。

    其次，蘇紫雲建議，結合商業深水飽和潛水技術，自行培訓或與民間打撈公司簽約，潛水夫可在水下五百公尺作業，增加水下潛艦或機艦打撈救援能力。另外，也能結合聲納搜索、「水下遙控載具」（ROV）精確定位、飽和潛水作業、以及深海潛水鐘，可在短期內建立潛艦乘員脫出的救援能力，確保國軍潛艦部隊的作業安全，並大幅提升士氣。

    蔡適應說，國防部除了給潛艦官兵「第一號海勤加給」，更要準備適當的自主救援能量，包含大型作業井、深海救難潛艇、深海潛水裝置（DDS）以及減壓艙室等，未雨綢繆是有必要的。

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