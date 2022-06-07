潘孟安：卸任後當屏東永遠的志工

屏東縣長潘孟安（右）昨日北上接受遠見雜誌頒贈五星縣市長獎。（屏縣府提供）

2022/06/07 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長潘孟安昨天北上接受遠見雜誌頒贈五星縣市長獎，他連續四年蟬聯五星縣市長，今年即將任期屆滿，他強調「當一天和尚敲一天鐘」，會堅持做到最後一天，未來將擔任屏東永遠的志工，隨時當屏東的啦啦隊。

連四年蟬聯五星縣市長

潘孟安今年不僅獲得遠見雜誌縣市長施政滿意度調查評定五星縣市長，且施政滿意度、施政分數均為全台第一，雙料冠軍，也受到遠見雜誌高度評價，認為他帶領屏東找到城市的光榮感，為畢業成績寫下最美好的一頁，就連同獲五星縣市長的嘉義縣長翁章梁都打趣他樹立難以超越的「潘孟安障礙」。

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潘孟安獲獎時表示，每個縣市治理條件不一樣，面臨的挑戰也不一樣，但他認為不論哪一個縣市首長都希望為人民謀求、創造幸福，屏東在國境之南，鄰近兩個直轄市、後山是花東，屏東只能勇往直前。

今年是潘孟安縣長任期最後一年，各界關注他的動向，他表示，他從二○一四年十二月二十五日就任屏東縣長到現在，始於抱持著「如臨深淵、如履薄冰」的心情，一天當兩天用，戰戰兢兢不敢鬆懈，感謝縣民的信賴及縣府團隊將近八年的陪伴打拼，到今年十二月二十五日卸任以前他都是屏東縣長，他仍會全力以赴到最後一刻。

至於下一任的繼任者，潘孟安期待重大建設能夠延續，但他尊重下一任的施政，「不在其位不謀其政」，而他會擔任屏東永遠的志工，隨時當屏東的啦啦隊。

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