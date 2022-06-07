歐洲智庫調查》逾四成中東歐人：台灣是獨立國家

中東歐9國民調 認為台灣為獨立國家比率

2022/06/07 05:30

捷克近六成最高 立陶宛也有四成六

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲知名智庫「全球安全」（GLOBSEC）年度政治趨勢報告出爐，其中新增「台灣地位」調查，結果顯示，有四十一％中東歐民眾認為「台灣是獨立國家」；僅十三％認為是「中國一部分」。受調查國家中，捷克認為台灣是獨立國家的比率最高，佔五十九％。

僅13％認為台灣是「中國一部分」

「全球安全」日前公布二○二二年「全球安全趨勢」調查報告，分析中東歐國家社會在烏俄戰爭脈絡下的態度轉變。此民調於三月下旬訪問保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等九國人民，每國各有一千名受訪者。

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調查發現，多數受訪者視俄羅斯為國安威脅，渴望成為歐盟與北約（NATO）一份子，將美國視為戰略夥伴的比例上升；不過對中國威脅防範意識不足，近三成五受訪者從未聽聞中國國家主席習近平。

特別的是，調查今年加入了「台灣地位」的提問。整體而言，有四十一％中東歐受訪者將台灣視為「獨立國家」；廿一％認為是「爭議國家」；十三％認為是「中國一部分」；廿五％則「不知道」。

其中認為台灣是獨立國家最高比率的是捷克五十九％，次為愛沙尼亞四十九％、立陶宛四十六％、斯洛伐克四十二％、拉脫維亞卅八％、波蘭卅七％、匈牙利卅五％，最低比率是保加利亞與羅馬尼亞，皆為卅一％。

立委：代表台灣國際地位提升

對於這份調查報告，將出任台灣與斯洛伐克國會聯誼會會長的民進黨立委許智傑說，中東歐社會現在有相當比例認為台灣是獨立國家，顯示台灣的防疫表現和半導體科技實力，也代表台灣國際地位有所提升。

報告也分析，儘管大多數中東歐公民表達對中國政府系統性侵害人權的擔憂，然而此想法並不會主動轉換成支持台灣對抗中國，中東歐人對台灣議題看法仍分歧。

對此，台灣與波蘭國會友好聯誼會會長、民進黨立委林靜儀表示並不意外，台灣過去和共產背景國家聯繫相對較少，正常國家的外交是思考彼此如何合作，為雙方帶來好處，這也是我們和他國交流時應該要站的立場。

台灣與歐洲議會友好協會會長、立委蔡適應則提到，中東歐國家和台灣或許因都擁有自威權邁向民主的歷程，找到互動時的共同語言，期盼未來邁向更緊密關係。

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