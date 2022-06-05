日擬派現職防衛官駐台 學者：日防衛省、台國防部可直接對接

美日派駐我國武官現況

2022/06/05 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕台海局勢升高，日本媒體報導，日本政府決定在夏季開始派遣現職防衛省文官來台，應對中國對台威脅。學者郭育仁昨受訪分析，派出現職防衛省文官而不是現役自衛官駐台，在政治意涵上，不會太刺激中國，卻也是台日關係的推進；在軍事情報上，也能達成台灣國防部與日本防衛省的直接對接。

立委：因應現實需要

立法院外交及國防委員會召委羅致政受訪表示，美台之間類似軍事合作，是台日關係所欠缺的，美國在台協會內有類似武官的角色，台灣在駐美代表處也有武官的編制，就是「軍事協調組」，若台日之間有類似安排，這是正面的發展，台日之間在軍事發展，因應現實需要或是未來印太局勢，也是必要。

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退役中將、國民黨立委吳斯懷則認為，日本政府此舉是政治意義大於軍事實質效應，且派防衛省文官駐台，可能是一旦台海有事，為了撤僑做更細密準備，而不敢派現役自衛官，也是不敢得罪中國。

吳斯懷說，多年來，日本自衛隊的退役少將會派駐日本台灣交流協會，擔任與我國國防部的協調，「我在軍中都與他們接觸過」，與他們溝通、協調都很順利，不會因為是退役少將，而在執行任務上有所落差。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁則指出，現行自衛隊退役少將派駐台灣，相關的情報交換、軍事資訊，都還是要透過日本外務省轉傳給防衛省，若是防衛省文官駐台，上述的資訊就是直接回報給防衛省，也達成防衛省與國防部的直接對接。

國策研究院資深顧問陳文甲受訪說，日本派出現職防衛省文官駐台，對於台海和平、區域安全皆有幫助，也是台日合作上新的突破，能帶給雙方更多面向的交流與合作。

日媒報導，為應對中國對台威脅，日本政府將派遣現職防衛省文官駐台。圖為日本防衛省。（取自防衛省臉書）

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