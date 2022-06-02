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    首頁　>　政治

    苗栗桃園提名之亂 江啟臣：黨中央要徵召就要負責

    國民黨立委林為洲認為，立委徐志榮是真的沒意願選苗栗縣長，黨中央應趕快想下一步。圖為立委徐志榮。（記者廖振輝攝）

    國民黨立委林為洲認為，立委徐志榮是真的沒意願選苗栗縣長，黨中央應趕快想下一步。圖為立委徐志榮。（記者廖振輝攝）

    2022/06/02 05:30

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨在苗栗縣長提名上出現亂局，前主席、立委江啟臣認為，黨中央若決定徵召，過程中的阻礙，總是要負一些責任。國民黨立委林為洲認為，立委徐志榮是真的沒意願，應趕快想下一步；苗栗縣立委陳超明提醒指出，苗栗幾年政治變化，藍營不一定穩固，要戒慎恐懼。

    林為洲：徐志榮是真的沒意願

    國民黨中央本週擬強勢徵召徐志榮參選苗栗縣長，不到一日就被打臉，徐明確表態不會參選，徵召行動趕緊喊卡。黨中央接連在桃園市長、苗栗縣長提名出現混亂，衝擊黨主席朱立倫威信。

    江啟臣昨接受廣播節目專訪時提到，苗栗的提名狀況應去思考問題出在徐志榮身上，還是地方派系身上？徐當然不希望被徵召後，過程充滿荊棘，若是用徵召的方式，黨中央總是要負一些責任。

    外傳有意爭取提名的國民黨苗栗縣黨部主委、議長鍾東錦曾承諾當黨部主委就不選縣長，江啟臣證實，當時聽到的確實是這樣，也沒有徐志榮的選項，甚至有默契由農田水利署苗栗管理處前處長謝福弘參選；但已是前年的事，不是不能變，何況黨主席也不一樣了。

    陳超明則表示，因為他官司在身，很少參與相關討論，也是看新聞才知道黨中央要徵召徐志榮。大家應該開誠布公，坐下來談問題出在哪裡，畢竟苗栗幾年政治變化，藍營不一定穩固，要戒慎恐懼。

    林為洲認為，他詢問過徐志榮，明白徐確實沒意願。徐的表態也非常清楚，黨中央或許不用再去勉強，應趕快想下一步。

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