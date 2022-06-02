新聞幕後》檢視台美TIFA 鄧振中、戴琪至少三度磋商

據悉，美國貿易代表戴琪自去年三月上任一年多以來，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中已與戴琪至少三度磋商，檢視台美貿易暨投資架構協定進程。圖為兩人五月在泰國會晤。（圖取自美國貿易代表署發言人推特）

2022/06/02 05:30

記者李欣芳／特稿

台美敲定新的經貿合作方式，決定啟動「台美二十一世紀貿易倡議」，據悉，美國貿易代表戴琪自去年三月上任一年多以來，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中已與戴琪建立密集對話管道，一年多來雙方至少三度磋商，檢視台美貿易暨投資架構協定（TIFA）的進程，盼進一步增進經貿合作，如今台美經貿合作關係的深化，邁出一大步。

蔡政府自去年起開放萊豬進口，向美方證明台灣有接軌國際標準的決心，化解了美方疑慮，並向美方表達，盼台美加速進一步簽署雙邊貿易協定（BTA）。

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據悉，鄧振中與戴琪兩人五月二十日在泰國會晤，時值美國總統拜登將在隔天由韓國轉往日本，宣布啟動印太經濟架構，基於台美向來緊密的合作關係與默契，戴琪當天已告知鄧振中，台灣不在印太經濟架構首輪邀請名單中，但台美將進一步深化經貿合作，盼有新的合作方案。

事實上，戴琪自去年三月上任以來，對台灣相當善意，美國貿易代表署也樂意傾聽台灣的需求與意見，暌違五年的TIFA，在去年六月底終於復談，我方當時由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮率各部會與談，美國貿易代表署則由助理貿易代表麥卡廷率美方各單位與談，雙方會談觸及供應鏈、數位貿易、勞工與環境等合作議題。

這一年多來鄧振中與戴琪至少三度磋商，包括透過視訊會議、電話交談或者當面會晤，都與TIFA等經貿合作有關，兩人去年的首度磋商，即是為TIFA的復談進行鋪陳，後續的商談，則進一步討論TIFA的相關進度，並檢討雙方合作的進程，而我方也不只一次向美方表達，盼台美進一步簽署BTA。

為避免台灣在經貿上被國際孤立，台美BTA對台灣的重要性不言可喻。台美經貿關係發展到現在，盼進一步深化台美的經貿合作。台美雖還不到走向BTA的實質關稅減讓程度，但未來可望就貿易便捷化等議題達成一項或多項的具體協定。

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