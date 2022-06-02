法新社：美台21世紀貿易倡議 挑戰中國

行政院經貿談判總談判代表鄧振中（左上）昨天與美國副貿易代表畢昂琪（Sarah Bianchi，右上）進行視訊會談，並宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade）。（取自美國貿易代表署推特）

2022/06/02 05:30

〔編譯楊芙宜、記者呂伊萱／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）一日聲明表示，美國副貿易代表畢昂奇與台灣行政院政務委員鄧振中舉行視訊會議，雙方宣布啟動「美台二十一世紀貿易倡議」，希望開展可深化雙邊經貿關係的具體做法，基於共同價值推進貿易優先事項，以及促進創新，為雙邊勞工和企業帶來包容性經濟成長。

USTR：深化雙邊經貿關係

聲明說，本次會議重要結果在於，美台雙邊將制定一項有雄心的協商路線圖，以在多個貿易領域達成具有高標準承諾和經濟意義成果的協議，包括︰貿易便利化、監管做法、農業、反貪污、支持中小企業貿易、掌握數位貿易利益、促進以勞工為中心的貿易、支持環境與氣候行動、國有企業、非市場政策與做法等。

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聲明表示，美台希望運用「美台二十一世紀貿易倡議」，以及與利益相關方的持續接觸，推進與深化美台重要經貿關係，促進共同價值觀，應對共同挑戰與機運。

美國在台協會（AIT）昨晚在臉書貼文指出，美台雙方發起「美台二十一世紀貿易倡議」，目的為基於共同價值發展深化經貿關係的具體途徑，推廣共同貿易重點，促進創新，為勞工和企業帶來包容性的經濟成長。美國和台灣計劃利用「美台二十一世紀貿易倡議」以及與利益關係人的持續接觸，來推進和深化重要的美台經貿關係，促進共同價值觀，並解決共同面臨的問題、挑戰和機會。

路透和法新社引述美國官方透露，美台新倡議的談判範圍將先不涉及關稅或市場准入項目，所以不需要美國國會同意；美台關係「強健」，「當然…未來我們不會排除任何事（發展）」。

法新社報導，美台新倡議稱將合作對抗「有害的非市場政策與做法」，明顯在挑戰中國。一位不具名華府高層官員表示，未來仍有時間讓台灣可加入美國帶領的印太經濟架構（IPEF），「我們最初啟動時未包括台灣，不過，日後我們希望對IPEF的參與採取彈性和調適性做法」。路透報導，美台新倡議「凸顯美國對本區域的承諾，特別是經濟方面」。

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