台美21世紀貿易倡議月底啟動 鄧振中：等了30年

政務委員鄧振中昨晚與美國副貿易代表畢昂奇舉行視訊會議，雙方達成共識決定啟動「台美二十一世紀貿易倡議」。（圖：行政院提供）

2022/06/02 05:30

鄧與畢昂奇視訊達成共識

〔記者李欣芳／台北報導〕台美經貿合作關係獲得重大突破。行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中昨晚與美國副貿易代表畢昂奇舉行視訊會議，雙方達成共識決定啟動「台美二十一世紀貿易倡議」，未來將具體啟動台美貿易有關貿易便捷化等十一項議題的談判，目標是在談判完成後，獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。

「台美二十一世紀貿易倡議」首次會議月底將在美國華府舉行。為迎接台美具體經貿談判，鄧振中坦言，他等了三十年，盼未來台美能簽署一個或多個協定，但還不涉及關稅減讓。

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據悉，由於美國國會尚未授權拜登政府與他國簽署任何自由貿易協定，因此台美未來將簽署的協定，不會一下子就跳到簽署雙邊貿易協定（BTA），而是有望在數位貿易、農業、貿易便捷化等議題先取得具體的合作。

台美達成共識，認為這項倡議因架構完整、可延續、內容廣泛，可做為推動貿易協定的路徑圖。

行政院昨晚在會後舉行「深化台美經貿關係重大成果記者會」，鄧振中和經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、政務委員羅秉成共同出席說明。

未來將啟動11項議題談判

鄧振中說明與畢昂奇視訊會議共識，決定啟動「台美二十一世紀貿易倡議」，就以下十一項子題展開談判：一、貿易便捷化；二、法規訂定原則；三、農業；四、反貪污；五、協助中小企業貿易；六、掌握數位貿易所帶來的利益；七、推廣以勞工為中心的貿易；八、支持環境及氣候行動；九、標準；十、國營事業；十一、非市場政策及做法。

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