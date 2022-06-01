自由日日shoot》拒中利誘與溫情攻勢 申伯之守住軍人防線

前總統府侍衛長申伯之。（資料照）

2022/06/01 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕參贊國家重要軍情的前總統府侍衛長成為共諜下手的目標，曾任該職的申伯之在二○一○年三月從海軍中將副司令退伍後，被淪為共諜的前海軍教準部綜合處長張培凝鎖定吸收，張培凝邀當時已解除管制期的申伯之赴中國遊蘇杭，返台後，中共還許以經貿要職，甚至逢年過節還致電噓寒問暖，所幸申伯之警覺性夠高，未落入圈套。

申伯之是海軍官校六十二年班，歷任艦長、艦隊參謀長、二五六戰隊少將戰隊長、作戰署署長，並升任總統府侍衛長、海軍官校校長、海軍中將副司令。他於二○一○年三月退役，二○一四年就被中共鎖定吸收，由官校低兩期的舊識張培凝進行遊說。

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二○一四年八月，張培凝邀申伯之夫婦到中國旅遊，申拒絕接受中國招待，於是改由張培凝出錢，帶著老婆與申伯之夫妻共四人，經香港、廣州到九寨溝。在廣州時，廣東省人民政府第六辦公室副局長方建中、研究員柳耀國出面宴客。

返台後，張培凝再找來與申相識、暱稱阿魯米的男子（原名呂曉明，已改名），遊說申伯之擔任福建省平潭經貿交流協會的會長。阿魯米勸申：「他們安排兩缺（兩個職缺）要給你們，真是千逢難載的機會，你們要好好把握啊，這是為了我們兩岸和平捏」、「申大哥，沒關係，正式邀請你們過去的時候我們再決定，所有的花費都不用，辦公室會幫你們裝潢得很富麗堂皇」，還強調「我們那個不是什麼空殼公司哦，就是專門對我們兩岸的文化經濟…就是習近平下令下來的啦」。

同年冬至，廣東省官員柳耀國特地致電申伯之噓寒問暖，問申有沒有吃元宵，一陣問候後才掛斷電話；但面對中共溫情攻勢，申伯之沒有動搖，為軍人武德守住防線。

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