自由日日shoot》中共情蒐無所不用其極 將領：官兵警覺性高

共諜利誘、色誘國軍案例

2022/06/01 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕港商謝錫璋等人來台發展組織欲刺探機密，還將魔掌伸向國軍，甚至一度意圖吸收前海軍副司令申伯之中將未果。國軍將領昨直言，中共對我情蒐滲透「無所不用其極」，所幸國軍官兵多有警覺意識，近年破獲的案例多由官兵主動檢舉、調查，申伯之的案例亦可見其保防、反情報警覺性高。

面對中共頻繁滲透、刺探，國軍官兵保防意識已成為抗敵關鍵。前空軍中校杜永心二○一一年意圖以現金、貴州茅台酒利誘陸軍蔡姓中校，甚至要蔡姓中校在遭遇台海衝突時，應「消極不抵抗」，但蔡男察覺有異，保留杜男贈送的所有現金與物品，將兩人對話全數錄音，並於檢方調查時主動提供；而軍情局劉姓退役上校二○一六年赴中國海南島旅遊，卻被共諜組織盯上，劉拒絕透露工作經歷與相關情資，反遭中方軟禁三天。

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另據了解，共諜組織曾欲接觸我國高階將領，但我方將領多有縝密的保防意識，使共諜無法得逞。

國軍將領表示，從近年案例確實可見，中共對我情蒐滲透「無所不用其極」，申伯之當年能夠警覺地發現對方邀請出遊目的不單純，一來是保防、反情報警覺性高，二來是基於熱愛國家，以保鄉衛民為己任的認知。他強調，無論在職或退伍，軍人都必須忠於國家與人民，不但在戰場上與敵人攻防，在反間、反情報層面亦須了解，敵人可能利用任何方法滲透我國安體系。

將領指出，現今社群媒體高度發達，共軍滲透手法亦不斷翻新，例如運用「臉書」等社群軟體鎖定軍人，利用各種方法利誘、要求提供情資等，都是常見手段。但值得欣慰的是，當代國軍對敵人滲透手法多有警覺，近年國軍破獲的案例，多是由官兵檢舉而主動調查，就是明顯的例證。因為反敵竊取情報與滲透，就是為了保護國家、同袍與親屬不受傷害，「反敵滲透絕對不是口號」。

國防部也曾多次重申，「抓把柄、撒大錢、用美色」為中共吸收共諜的常見手段，且敵人運用「提供商機」、「債務協處」，甚至「設陷阱脅迫」等手段，吸收國人從事滲透情蒐工作，也有透過海外華僑、網路科技刺探機密的情形。

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