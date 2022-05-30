日退將籲日政府 與台情報交換

日本前自衛艦隊司令官、退役海將松下泰士廿八日以「台灣有事與日本有事」為題發表演講，呼籲日本政府應積極與台灣就有事之際的因應，進行情報交換等交流。（記者林翠儀攝）

2022/05/30 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯茅毅／綜合報導〕日本前自衛艦隊司令官、退役海將松下泰士廿八日呼籲，日本政府應積極與台灣就有事之際的因應，進行情報交換等交流。他強調，考量到台灣有事之際，包括作戰計畫還有撤僑與難民輸送等實際問題，日本都必須和台灣協調，有需要建立相關架構。

包括作戰計畫、撤僑與難民輸送等 有需要建立相關架構

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針對美國總統拜登的軍事介入保台論，前日本首相安倍晉三廿九日在富山縣富山市召開的自民黨相關聚會中指出，拜登這番話將形成對中國的嚇阻力，亦即將自己的決心和覺悟準確地預先傳達給對方；一旦美軍出動，中國就無法侵攻台灣，因此不會開戰。

另，松下在廿八日應「日本李登輝之友會」之邀，以「台灣有事與日本有事」為題發表專題演講。他指出，台灣是西太平洋的重要樞紐，也是東亞自由民主的樞紐，台灣有事就是日本有事，在中國未放棄霸權主義之前，台灣絕對不能落入中國手中。

松下曾在二○一二年七月至一四年三月間擔任自衛艦隊司令官，在海自的官階僅次於海上幕僚長（相當於海軍參謀長）。他在二○一四年退役後曾多次訪台，與台灣海軍密切交流。

松下表示，現役自衛官的交流至今受到極大限制，但實際考量台灣有事的準備，至少要進行情報交換，台灣有事之際的作戰計畫，還有日僑、先島群島（對琉球群島西南部宮古群島、八重山群島和尖閣諸島的總稱）居民和難民的撤離計畫；現在台灣約有兩萬多名日僑，武漢肺炎疫情結束後重啟觀光，可能會有更多觀光客；從各種需要來看，日本都必須和台灣協調，有需要建立相關架構。

自我設限 只是擔心刺激中國

松下指出，現行法令並未對日台情報共享設限，因此限制現役自衛官與台灣的軍事交流，只是擔心刺激中國，但這正中對手下懷。

松下還秀出私房的「對中指南」，包括面對中國的威脅要保持堅決的態度，不屈服也不輕視，要有堅定的信念和氣魄，最後就是冷靜地應對中國的挑釁。

松下也提出他的擔憂，包括台灣有事必然變成複合式事態，中國不可能不和北韓和俄羅斯事先打招呼，中朝必定會以某種方式介入；其次，日本國內對駐日美軍基地的反基地鬥爭會愈來愈激烈；再者，日本是否會因為挨了一枚飛彈就退卻；最後是台灣是否會在混合戰階段就投降，例如烏克蘭東部部分地區。這些都有必要列入考量，加以因應準備。

此外，日本共同社廿九日報導，外務省亞洲大洋洲局的中國．蒙古第一課，自二○二二年度起已新設擔任制定對中外交戰略的「戰略班」，以中長期視角分析中國國家主席習近平等領導高層動向。

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