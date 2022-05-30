「很多孩子走了」爭議揪源頭 調查局：「徐芳麗」造謠累犯

針對藝人郭彥均等社群網站發佈「很多孩子走了」相關貼文，行政院長蘇貞昌受訪時表示，有相近團體明顯操作痕跡，會究責查辦。 （記者廖耀東攝）

2022/05/30 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕近來武肺疫情升溫，網路流傳「很多孩子都走了」等不實訊息，其中推特人頭帳號「徐芳麗」多次散布謠言，國內偵辦假訊息的調查局及刑事局兩大司法警察機關已展開調查，並將焦點放在來自中國等境外勢力的「溯源」釐清。

溯源追查 釐清有無境外勢力介入

調查局資通安全處發現，自去年底開始至今年間，陸續傳出多則有關疫情的不實訊息，最早都是從中國等境外勢力所掌控的多個臉書粉專或推特帳號流出，幕後源頭疑似來自於中國等境外勢力的內容農場。

請繼續往下閱讀...

調查局發現，推特人頭帳號「珂蒂」被網友抓包造謠，改名「徐芳麗」後仍多次散布不實農場文，不論是此次流傳的「很多孩子都走了」，或先前流傳「殯儀館堆屍照」，以及圖文並茂地放上「炸老鼠」的照片，造謠「台灣疫情大爆炸，居民沒錢住院治療，排隊買不到快篩…」等謠言，「徐芳麗」都參與其中。

內容農場 竄改PTT文章對外散布

對此，調查局已多次示警，強調來自中國等境外勢力，分別透過境外手機及電子郵件，註冊約廿個卡提諾論壇帳號，再藉著由中國及柬埔寨人士所管理的數個臉書粉絲專頁，以及超過四百個臉書不實帳號來散布農場文。不僅如此，這些內容農場還會竄改PTT文章對外散布，而推特帳號「徐芳麗」即是中國等境外勢力所使用的帳號之一。

調查局昨表示，有關近來網路社群所張貼與疫情相關的訊息，都與事實有明顯出入，且疑似經由內容農場操作後，才對外予以廣泛散布，調查局將會「溯源追查」，並就有無協力者共同造假，或有無來自境外勢力藉機介入操作，一併追查釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法