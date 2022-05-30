民進黨桃園布局 朝林智堅轉戰推進

總統蔡英文上週召開高層會議，多數人正面看待新竹市長林智堅轉戰桃園。（資料照）

2022/05/30 05:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨桃園市、新竹市長提名工作持續推進。據了解，身兼黨主席的蔡英文總統上週五親自協調，邀集行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等高層交換意見。會中，多數人正面看待新竹市長林智堅轉戰桃園，也對目前朝向由林參選桃園市長布局的方案取得一定共識。時程方面，盼在六月底左右完成黨內協調及新竹市長提名，以利鋪排七月後的北北桃市長人選出場。

林與鄭運鵬都是人選 盼六月底完成協調

林智堅轉戰桃園傳聞已久。今年四月，林推動「大新竹合併升格」願景未果，高層再次將他放入桃園市長布局考量。林智堅最初面對黨內詢問，回應較消極，鄭文燦則多次向蔡總統建言，持續力勸林智堅選桃園市長。

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據悉，在黨內多次探詢後，林的態度有所鬆動。鄭文燦於上週二（廿四日）晚間出手協調，找來林智堅及同樣是考量人選之一的桃園市立委鄭運鵬，三人首次討論選舉議題。因林智堅意願已非主要問題，林、鄭均表達願承擔，並對「林、鄭擇一參選」方向表示認同。

在「雙鄭一林」會面的三天後，據悉，蔡也於上週五（廿七日）邀集蘇揆、鄭文燦及部分黨內高層，進一步討論桃竹布局。

據了解，儘管黨內高層過去對於由林智堅或鄭運鵬參選，有各自見解，但會中，討論到林是否適宜轉戰桃園時，多數人持正面態度。蘇揆則提出不同看法，認為縣市首長是否適宜更動，須審慎考量。最後共識，「林、鄭都是人選」，目前先朝林智堅參選桃園的方案推進。

林有竹市政績優勢 「個人特質大於黨」

黨內人士說，國民黨突襲提名前行政院長張善政引發爭論，但張並不如外界認知的弱勢。據悉，執政黨支持度近來因本土疫情升溫而受挫，黨內部分高層也盼直轄市能提出「個人特質大於黨」的人選，以突破桃市傳統藍綠支持版圖。此外，林智堅有新竹市政績的優勢，連較偏藍的南桃園知名度也相當高。

新竹市長人選方面，檯面上有行政院顧問鄭宏輝積極表態爭取，不過鄭二○二○參選新竹市立委時被爆炒地爭議，使得林智堅與立法院民進黨團總召柯建銘態度保留。

沈慧虹接棒選竹市？高層無太大意見

另據悉，林智堅先前鎖定的人選、行政院政委羅秉成參選意願極低，林因而向黨內拋出，由新竹市副市長沈慧虹參選的構想。據悉，在上週五的會議，高層對沈參選並無太大意見，惟要審慎處理黨內協調問題。

時程方面，高層認為，要先完成新竹市長人選提名，才有前提鋪排林智堅出場。目前希望在六月底左右完成新竹市長等縣市提名，台北市、新北市、桃園市等市長提名則會在七月之後展開。

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