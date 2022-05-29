深化台美經貿合作 鄧振中、龔明鑫6月訪美

台美6月密集強化經貿合作

2022/05/29 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕台美六月將有密集深化雙方經貿關係的具體合作方案。行政院政務委員鄧振中六月間將與美國貿易代表戴琪舉行會談，並在六月廿六日至廿九日率團到美國馬里蘭州參加「選擇美國」投資高峰會，隨後前往華府拜會美方高層官員，爭取台美合作商機。國發會主委龔明鑫六月底也將率5G企業團到美國西岸，協助5G國產供應鏈與美商合作打入國際市場。

鄧將再晤戴琪 商定具體合作案

美國總統拜登日前宣布啟動印太經濟架構（IPEF），台灣雖未被納入首輪邀請名單，但政府事先已獲美方告知，台美下個月將有新的深化經貿合作方式。鄧振中五月二十日與戴琪在泰國會晤，討論台美經貿等議題，雙方約定數週後再會面，時間就在六月份，盼台美有新的經貿關係合作方案。高層官員昨表示，除了洽談供應鏈合作，也可能觸及貿易便捷化與農產品貿易合作等議題。

請繼續往下閱讀...

官員指出，鄧振中將與戴琪會商深化台美經貿關係的具體方案，與台美貿易暨投資架構協定（TIFA）無關，TIFA仍將繼續進行，但也不是自由貿易協定（FTA），因為美國國會尚未授權拜登政府與他國簽署FTA。有關議程、內容與會面時間尚待進一步磋商敲定，兩人會面不限實體或視訊，但期待會面時間愈快愈好。

「選擇美國」峰會 鄧龔都將出席

「選擇美國」（SelectUSA）投資高峰會六月廿六日至廿九日在馬里蘭州舉行，這是美國商務部為促進外商直接在美投資所舉辦的最高規格活動。鄧振中昨表示，他將率領經濟部官員及半導體、電動車、5G、生技業等企業界人士超過一百人前往馬里蘭州，有望成為這次各國參與投資高峰會的最大團，他也會就近到華府拜訪美國官員。

龔明鑫也將率領5G企業團，屆時除參加「選擇美國」投資高峰會外，六月底將轉往美西，拜訪位於西雅圖的微軟總部，洽談5G合作空間，同時在矽谷為5G台廠業者舉辦台美投資合作說明會，媒合雙方，除5G電信設備外，也將尋求5G企業專網合作商機，協助台灣5G國產供應鏈與美商合作打入國際市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法