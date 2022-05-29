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    拆中正紀念堂蔣介石銅像 蔣萬安：政府吃飽太閒嗎？

    國民黨台北市長參選人蔣萬安28日受邀，參與松山霞海城隍廟快篩劑發送活動，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安28日受邀，參與松山霞海城隍廟快篩劑發送活動，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    2022/05/29 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕行政院促轉會明將解散，代理主委葉虹靈向行政院長蘇貞昌遞交的任務總結報告中，包含中正紀念堂轉型中長程六年計畫，促轉會也曾建議移除大廳蔣介石銅像等。主張轉型「台灣建設紀念館」的國民黨台北市長參選人蔣萬安昨表示，現有基礎不容任何更動，本土確診和死亡人數持續升高，難道中正紀念堂是政府現在要優先處理的事？政府是吃飽太閒嗎？

    蔣萬安昨應邀到松山霞海城隍廟發送快篩試劑，被媒體問及促轉會建議移除蔣介石銅像時，蔣萬安回應，中正紀念堂是所有民眾的共同記憶，也是歷史一部份，絕對不容許任何個人、政黨或少數官員任意、片面決定它的改變，希望能在現有基礎下共同討論加入其他元素，但現有基礎不容任何更動。

    蔣萬安批評，更何況現在疫情嚴峻，難道這（指中正紀念堂轉型）是政府現在要優先處理的事嗎？對於前交通部長林佳龍公布「首都十二大政策願景」，被解讀為爭取參選台北市長起手式。蔣說，現在國人關心的是防疫，政府應提出對策。被追問若防疫沒做好，陳時中還有資格選台北市長嗎？蔣回說：「民眾自有判斷」。

    蔣萬安昨透過辦公室指出，現在都已經進入電子貨幣時代了，政府還在浪費公帑進行政治清算，不如盡快協助民間紓困、振興經濟，幫助民眾早日遠離疫情肆虐。

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