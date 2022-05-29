促轉會建議 汰換國幣蔣中正肖像

10元硬幣目前以蔣中正為肖像。（資料照）

2022/05/29 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會向行政院提出任務總結報告，有關作為國幣的新台幣有前總統蔣中正的威權統治者肖像如何處理？促轉會首度提出明確建議表示，未來國幣改版時，應評估停止使用具有侵害人權紀錄之威權統治者肖像，逐年汰換，蔣中正既為破壞民主憲政體制、行使國家暴力與侵害人權之威權統治者，不宜維持其肖像作為我國國幣圖樣。

促轉會將在本月三十日解散，代理主委葉虹靈已向行政院長蘇貞昌遞交長達一七七萬字的任務總結報告，促轉會表示，依促轉條例第二條，國幣威權統治者之圖樣屬於威權象徵，但現行條例對威權象徵的處置規範並未及於國幣，促轉會依專家諮詢會議結論，對未來國幣改版提出三項原則性建議。

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第一：應評估停止使用具有侵害人權紀錄之威權統治者肖像，逐年汰換：蔣中正既為破壞民主憲政體制、行使國家暴力與侵害人權之威權統治者，不宜維持其肖像作為我國國幣圖樣。

其次，應呈現台灣文化獨特性與進步價值：國幣圖案建議彰顯我國自然景觀、文化歷史之獨特性，同時也應兼顧族群融合、性別平等、生態保育等進步價值。

第三，應在國幣圖案設計納入民主參與機制：國幣圖案既作為對內凝聚認同、對外代表共同價值之象徵，應在圖案設計過程中納入民間意見，凝聚國家認同。

促轉會表示，新台幣發行以來，主要選用孫文、蔣中正頭像作為國幣代表圖案。這種獨尊政治領袖、甚至以具有人權爭議紀錄的軍事強人為幣面圖像的做法，非民主國家慣有原則。

促轉會建議未來國幣改版不宜維持蔣中正肖像作為我國國幣圖樣。（翻攝促轉會任務總結報告）

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