布林肯對中政策演說》北京：渲染中國威脅 堅決反對

針對美國國務卿布林肯中國政策演講，中國外交部發言人汪文斌昨表示，布林肯是「渲染中國威脅，抹黑中國內外政策」，目的是打壓中國發展和維護美國霸權。（路透檔案照）

2022/05/28 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對美國國務卿布林肯中國政策演講，中國外交部發言人汪文斌昨表示，布林肯是「渲染中國威脅，抹黑中國內外政策」，目的是打壓中國發展和維護美國霸權。中國國台辦則發布新聞稿稱，布林肯演說暴露美國「挺台遏華」、企圖阻止中華民族偉大復興的本性。

國台辦：暴露美國「挺台遏華」本性

汪文斌說，台灣、涉疆、涉港、涉藏等問題純屬中國內政，「解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望和堅定意志，中方沒有任何妥協退讓的空間。」美方口頭上說不支持「台獨」，但一再違反向中方做出的政治承諾，企圖虛化掏空「一個中國」原則。

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國台辦發言人朱鳳蓮則稱，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，但美國屢屢「言行不一」。美方頻頻向台灣出售武器，助台拓展國際空間等，並攻擊聯合國大會第二七五八號決議，企圖打「台灣牌」，陸方對此堅決反對。

朱鳳蓮並說，美方所謂「脅迫台灣」、「改變現狀」等言論「完全是顛倒黑白」。「台獨」勢力不斷謀「獨」挑釁、美國為其打氣撐腰，這是台海地區緊張動盪的根源。

汪文斌表示，美國的「印太戰略」是裹挾地區國家圍堵中國，聲稱要改變中國的周邊環境，「是典型的拉幫結夥」。

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