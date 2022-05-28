《施政滿意度民調全國倒數第五》林姿妙稱政治迫害 江聰淵批勿推給司法

民進黨宜蘭縣長參選人、宜蘭市長江聰淵指民調顯示，宜蘭縣民對縣長林姿妙執政是失望的，希望她能深切檢討，不要推給司法。（記者游明金攝）

2022/05/28 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕遠見雜誌公布二○二二縣市長施政滿意度調查報告；宜蘭縣長林姿妙成績並不理想，林姿妙說，調查時間是三月，剛好是司法案件、政治迫害，現在民調已大幅上升。民進黨縣長參選人、宜蘭市長江聰淵說，民調顯示縣民對林姿妙執政的失望，希望縣長深切檢討，不要把民調不好推給司法。

民進黨縣黨部表示，根據遠見民調，林姿妙施政滿意度六十四％全國倒數第五，施政分數六十七點三分全國倒數第三，有過半縣民不支持林姿妙連任。

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林姿妙說，民調調查時間剛好是司法案件發生，民眾會受影響，但大家都知道是政治迫害，縣府努力認真，最近在某單位的民調已大幅上升。

江聰淵指出，這份民調顯示縣民對林姿妙執政是失望的，希望縣長深切檢討，不要再推給司法，推稱政治迫害。

另，由民進黨蘇澳鎮謝正信、頭城鎮林詩穎、冬山鄉林佩螢、宜蘭市黃惠慈等縣議員參選人，以及頭城鎮長參選人林瑞文等人，組成的民進黨宜蘭新世代參政聯盟也批評，宜蘭生育補助全國最低、失業率全國第二、平均薪資倒數第五、房價所得比僅次雙北及台中，全國第四，也難怪有超過一半民眾不願意支持林姿妙連任；此外，行政首長最基本要求就是清廉，這是民眾最不信任的。

林姿妙競選團隊發言人黃琤婷說，民進黨為了打擊林姿妙，不但動用國家機器，更出動網軍、側翼，可以說是傾全黨之力全面攻擊，就是企圖影響民調、影響選舉，林姿妙縣長在全面追殺狀況下，施政滿意度還超過六成，顯見民眾對縣長施政有感。

宜蘭縣長林姿妙回應，指民調不理想是政治迫害所致。（記者游明金翻攝）

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