WHA場邊會 台美承諾共同應對公衛威脅

美國衛生部全球事務助理部長培斯（左三）廿五日率美國代表團與台灣衛福部政次李麗芬（右四）帶隊的世衛行動團召開雙邊會議。（取自培斯推特）

2022/05/27 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）在瑞士日內瓦進行中，美國衛生部全球事務助理部長培斯廿五日率美國代表團與台灣衛福部政次李麗芬率領的世衛行動團召開雙邊會議。美方重申支持台灣參與WHA與世衛組織（WHO）會議之外，美台並共同承諾應對未來威脅，同時表達透明度和及時準確訊息共享的重要性。

美國駐日內瓦聯合國代表團廿五日發布新聞稿，說明美台在日內瓦召開雙邊會議。

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李麗芬指出，由衷感謝美國和其他理念相近國家的大力支持，這激勵了台灣繼續努力爭取參與。李麗芬也分享台灣對全球衛生安全和應對未來公衛威脅的看法。美台並共同承諾應對未來威脅，同時表達透明度和及時準確訊息共享的重要性。美台代表團承諾將保持密切聯繫，並根據美國在台協會（AIT）和駐美代表處（TECRO）的衛生合作備忘錄繼續進行技術合作。

美國代表團包括美國衛生部全球事務助理部長培斯、國際開發署全球衛生助理署長葛文德、CDC代理主任佛費爾等官員。台灣代表團則包括李麗芬、國家衛生研究院院長梁賡義、衛福部國際合作組主任劉麗玲、國民健康署署長吳昭軍等單位代表。

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