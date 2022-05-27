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    防疫視同作戰 邱國正：漢光七月實兵不延期

    國防部長邱國正昨答詢表示，防疫工作視同作戰，七月廿五日至廿九日實施的「漢光卅八號」實兵演習仍會如期舉行。（記者方賓照攝）

    國防部長邱國正昨答詢表示，防疫工作視同作戰，七月廿五日至廿九日實施的「漢光卅八號」實兵演習仍會如期舉行。（記者方賓照攝）

    2022/05/27 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕本土疫情升高，國防部訂於七月廿五日至廿九日實施的「漢光卅八號」實兵演習，是否如期舉行？國防部長邱國正昨表示，防疫工作視同作戰，作戰會有傷損，「但不能就因此改變任務，門一關，不打了」，仍會如期舉行。

    立法院外交及國防委員會昨邀請國防部、中科院就海空戰力提升計畫採購特別預算案等議題進行報告。民進黨立委王定宇質詢時問，「漢光卅八號」實兵演習是否暫緩或有其他備案？邱表示，國軍可能調整參與人數、規模，但不會暫緩演習。

    國防部已於今年五月十六日至廿日完成漢光演習「圖上兵棋推演」，王定宇詢問，此次兵推與往年不同之處為何？邱國正說，兵推工作平常都有在做，此次加入許多臨時狀況，而圖上兵推的優點在於更能深入探究各個防衛課題。

    對於美國總統拜登軍事保台說，邱國正受訪時表示，樂見任何有利台澎防衛作戰的言論及作為，但國軍的立場是先自助，才能獲得人助，做好戰訓本務，勿因他人言論而高興、依賴，國軍也不會因此改變施政方向。

    國民黨立委江啟臣則關切，美國等國已於今年三月底舉行「環太平洋軍演」第一次籌備會議，我方是否收到邀請？邱說，目前我方未收到正式邀請及通知，但我方一定有在爭取。

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