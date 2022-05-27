共和黨議員：白宮對中政策 要更強硬

在美國國務卿布林肯發表有關中國政策的演說前夕，多位共和黨國會議員呼籲拜登政府，必須堅定表達捍衛台灣的立場，要有「更好」、「更強硬」的對中政策。（法新社）

2022/05/27 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國國務卿布林肯發表有關中國政策的演說前夕，多位共和黨國會議員呼籲拜登政府，必須堅定表達捍衛台灣的立場，要有「更好」、「更強硬」的對中政策。另外，美國國務院重申，美國有義務協助台灣維持足夠的自衛能力，也鼓勵台灣發展不對稱戰力。

朗德斯：改變對台戰略模糊 就是現在

美國國務院發言人普萊斯廿五日在例行記者會上，被問到紐約時報報導指美國正加速將台灣防衛體系重塑為「豪豬」時回應，美國根據台灣關係法之要求，有義務提供台灣防衛裝備和服務，讓台灣維持足夠的自衛能力，近年知會國會的對台軍售案超過一八○億美元。普萊斯說，「我們鼓勵在台灣的夥伴，發展不對稱戰略，不對稱戰略、不對稱模式在必要時，是對他們最有效的」。他指出，美方定期與台灣對話，討論針對建立不對稱戰略的最佳系統、最佳戰力。

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國務院東亞局副助卿藍墨客廿五日在華府外籍記者中心，向記者簡報拜登承諾防衛台灣的意涵時，引述拜登談話內容表示，美國政策不變，拜登重申美方的一中政策與對台海和平穩定的承諾，以及在台灣關係法下向台灣提供軍事手段以自我防衛的承諾。

「美國之音」廿六日指出，在布林肯發表中國政策演說前夕，多位共和黨議員強調，美國必須堅定表達捍衛台灣的立場。共和黨籍聯邦參議員霍利說，拜登政府需要一個「更好的」、也就是「更強硬的」中國政策，美國應該要在印太地區更強硬，「這意味著協助台灣防衛」。

參議員朗德斯認為，現在是改變對台戰略模糊政策的時候了，呼籲布林肯在演說中明確闡述此一立場，向中國釋出明確訊息，不應試圖將其意識強加於台灣，「如果他們決定要脅迫統一台灣，他們不應該預期世界會對此視而不見」；台灣應該有能力保衛自己，免於受到任何形式的威脅。

阻北京犯台 前防長艾斯培：應改採戰略清晰

在川普政府擔任國防部長的艾斯培廿五日接受日本共同社線上專訪時也強調，因為中國武力犯台的憂慮增高，美國的「戰略模糊」應轉為「戰略清晰」。他同時表示，台灣是主權國家，美方重新審視「一中政策」的時候已到來。

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