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    涉浮報近3千萬獎金 少將朱建群一審無罪

    少將朱建群。（資料照）

    少將朱建群。（資料照）

    2022/05/27 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕國軍少將朱建群被控在擔任軍備局生產製造中心二○二廠廠長期間，指示三名軍士官浮報詐領二七八八萬餘元獎金，朱等四人並各分得四萬至十一萬元獎金，被依貪污治罪條例起訴；但新北地院合議庭審理後以朱建群並無不法犯意為由，昨判他無罪，全案可上訴。

    依「國軍生產及服務作業基金」規定，年度決算如有賸餘，可自基金發放營運績效獎金給全廠軍職人員及聘僱人員，但績效獎金須先分配給聘僱人員，才能提撥給軍職人員。

    檢方認為，二○一五年朱建群明知二○二廠當年預估賸餘不如預期，績效獎金無法再分配給軍職人員，且自製「戰甲車火源警監偵消系統」尚未研發成功，為增加賸餘，涉指示三名軍士官以成本較低的自製品與外購品對調方式降低成本，再以外購品交貨給二○九廠，虛增四○九三萬餘元賸餘，致軍備局核發二七八八萬餘元績效獎金。

    合議庭認為，朱建群不知部屬以自製品與外購品對調來降低成本，且他身為廠長，當然期望能核發更高額的績效獎金，以照顧聘僱人員及軍職人員，遂指示部屬降低成本，增加賸餘，提高績效獎金額度，且隔年他曾裁示增加聘僱人員獎金分配額，這會導致軍職人員獎金分配額減少，若他有犯意更應藉此機會「調高」軍職人員分配額，而非反其道而行。

    不過，該廠工務中心王姓上校工務長及林姓士官長因「做假帳」將自製品與外購品對調，考量兩人遂行長官交辦任務，一時失慮犯案，偵審時均認罪，依偽造文書罪各判刑一年，緩刑兩年。

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