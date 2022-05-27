3度上門 張善政終於見到邱奕勝

國民黨桃園市長參選人張善政昨天終於與議長邱奕勝見面，邱奕勝致贈禮物給張善政，並表達全力支持。（記者謝武雄攝）

2022/05/27 05:30

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長提名人張善政多次拜會桃園市議會議長邱奕勝吃閉門羹，邱奕勝昨天釋出善意，主動約張善政在議會碰面，雙方閉門會談廿分鐘，被外界形容「破冰之旅」；邱奕勝對此笑說沒有「冰」、哪來的「破」。雙方會談時，邱表達會力挺張，也告訴張「選舉不是單純的個人能力，還要群眾支持」。

張善政昨天上午十點十五分到達桃園市議會，邱奕勝於大門口迎接，笑著介紹議會的各項設施，並致贈議會紀念茶壺、龍潭東方美人茶給張。雙方隨後在議會國民黨團總召徐其萬、執行長徐玉樹、黨籍議員黃婉如陪同下闢室密談，會後並接受媒體訪問。

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張善政表示，他與邱奕勝聊了很多層面，了解很多地方情況，這些資訊都非常重要、寶貴，過陣子他還會與更多議員見面交流。對於二度拜訪邱奕勝撲空，張善政強調，先前只是一些溝通沒有做好，事實上雙方聯絡管道暢通。

邱奕勝緩頰說，因為議會正值大會，雙方沒有約好時間，才會給外界過多的聯想，並強調自己與張善政沒有心結，他非常認同張善政的學經歷背景，會全力支持他參選桃園市長。

張陪羅智強行腳 透露在桃園找房

張善政昨天一早就到桃園，先與羅智強合體，陪著羅一起行腳「祈福走桃園」，過程中，羅智強送上女兒設計的「祈福小茶包」歡迎張善政。羅表示，當張善政向他表達想要參加「祈福走桃園」時，讓他很感動，而此活動只「關懷疫情，不談選舉」。

張善政則說，羅智強在桃園發起「祈福走桃園」行腳，這與他參選的心情一樣，過程不談選舉的事，因為選舉是一時的、關心桃園是永久的，他跟羅智強的交情也是永久的；張也透露正在桃園找房子，「只要有適合的價位跟大小都可以」。

媒體昨也詢問張善政，終於與羅智強及邱奕勝見面，是否比較安心？張善政回應說，就是一步一步走、自然會水到渠成。張同時表達對立委呂玉玲在桃園耕耘多年的敬意，希望也能徵詢她的意見，會持續聯絡安排與她碰面。

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