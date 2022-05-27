國民黨苗栗喬不定 爆劉政鴻納民調

苗栗縣地方網路社群出現國民黨中央黨部將於今明進行前苗栗縣長劉政鴻與民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎的電話對比式民調。（記者彭健禮翻攝）

2022/05/27 05:30

劉懇託錄音檔 社群流傳 引發地方譁然

〔記者彭健禮／苗栗報導〕下屆苗栗縣長選舉提名，地方醞釀連署推薦前水利會長謝福弘代表國民黨參選縣長；但昨網路社群卻出現國民黨中央黨部將於廿七、廿八日進行前苗栗縣長劉政鴻與民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎電話對比式民調的訊息，以及劉政鴻本人懇託的錄音檔。不過，苗栗縣黨部代轉黨中央聲明打臉說「中央黨部未委託」。

縣黨部：中央黨部未委託

下屆苗栗縣長國民黨選情，積極爭取參選的縣議會議長鍾東錦自爆出過往「江湖歲月」後，地方醞釀連署推薦謝福弘代表藍營參選縣長，包括縣長徐耀昌、立委陳超明與徐志榮都簽名推薦。

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但近來有意爭取提名者動作仍不斷，苗栗縣地方網路社群昨天流傳一則訊息︰「敬愛的苗栗縣鄉親大家好～國民黨中央黨部訂於五月廿七日（星期五）、廿八日（星期六）晚上六點至九點將做『劉政鴻』與『徐定禎』的家戶電話對比式民調～敬請唯一支持～『劉政鴻』。謝謝您！」另有劉政鴻本人懇託的錄音檔，引發地方譁然。

國民黨苗栗縣黨部昨天下午代轉中央聲明，指「中央黨部未委託民調機構於五月廿七日至廿八日執行苗栗縣縣長選舉相關民意調查，中央組發會特此嚴正聲明。」

記者致電劉政鴻求證，由劉的秘書接應，他僅表示「縣長目前在忙」，未能得知劉的說法。

謝福弘則說，兩天前還與劉碰面，討論之後選舉相關對策，他不清楚是怎麼一回事；他一貫秉持「不主動、不爭取、不內訌」原則，若黨中央認為劉比較適合，他也尊重。

鍾東錦指出，以縣黨部主委的立場，「歡迎黨內能夠贏過民進黨人選的人出來，我們是要選能夠勝選的人，又不是要選聖人」。至於他個人是否爭取黨內提名？他說「如今說什麼都不適合。 」

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