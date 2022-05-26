佐藤正久批中「流氓」 籲日艦赴台海抗衡

自民黨外交部會長佐藤正久點名中國是「流氓國家」，主張日本應調派護衛艦通過台灣海峽，對抗中國的軍事壓力。（資料照）

2022/05/26 05:30

美日逾12軍機飛向日本海 回應中俄轟炸機繞日挑釁

〔駐日特派員林翠儀／東京廿五日報導〕日本廿四日舉辦日美印澳四方安全對話（Quad）峰會之際，中國和俄羅斯的六架轟炸機在日本列島周邊上空編隊飛行，北韓則在廿五日上午發射三枚彈道飛彈。日本防衛大臣岸信夫連續兩天召開記者會，批評中俄朝的挑釁行為；自民黨外交部會長、參議員佐藤正久更直接點名中國是「流氓國家」，主張日本應調派海上自衛隊護衛艦通過台灣海峽和鄂霍次克海，進行「自由航行行動」，對抗中國的軍事壓力。

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中俄「共同戰鬥」 岸信夫︰不容忽視

為與中俄及北韓抗衡，美日廿五日也出動多架軍機在日本海上空聯合編隊飛行。日本航空自衛隊從北海道千歲基地出動四架F-15戰機，美軍則從青森縣三澤基地出動數架F-16戰機。日本放送協會（NHK）報導，下午四點前確認至少有八架F-16戰機從三澤基地起飛。

佐藤在廿五日上午的黨內會議中就中俄轟炸機兵臨城下一事表示，這種行為顯然是針對Quad主辦國日本而來，證明中國是武力的信奉者和「流氓國家」；對於這種超乎常軌的示威行動，日本不僅要提出抗議，而且已經達到採取行動展現毅然態度的階段。他強調，日本絕對不能被「溫水煮青蛙」，應該仿照美國在南海進行的「自由航行行動」，派遣自衛隊護衛艦通過台灣海峽和鄂霍次克海，抵制中國的軍事壓力。

岸信夫廿四日在確認中俄轟炸機繞行日本周邊上空編隊飛行後，召開緊急記者會，強調日美印澳四國領袖舉行峰會之際，（中俄）在日本附近舉行軍事演習，具有向主辦國示威的意圖，挑釁程度甚於以往。對於中國展現與俄羅斯共同戰鬥的態度，岸信夫表示，中國將採取什麼行動令人擔憂，也不容忽視。

在北韓廿五日發射飛彈後，岸信夫再度召開記者會表示，美日元首會談及Quad領袖會談後不久，北韓發射飛彈是明顯的挑釁行為，絕對不能容許。他也批判在武漢肺炎疫情擴大的情況下，北韓罔顧民眾的生命與生活，繼續全力開發核武與飛彈，日本已透過外交管道向北韓抗議。

美日戰機聯合編隊飛行示意圖

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