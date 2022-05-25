邱奕勝對提名張非常錯愕 呂玉玲稱已放下個人情緒

國民黨立委呂玉玲。（資料照）

2022/05/25 05:30

〔記者魏瑾筠、許倬勛、陳璟民、林良昇／綜合報導〕國民黨空降前行政院長張善政參選桃園市長，黨內譁然。面對連日來的紛擾，中常委、桃園市議會議長邱奕勝及表態參選卻受挫的立委呂玉玲，昨天終於打破沉默、現身受訪。邱奕勝坦言對黨中央宣布徵召「張先生」感到非常錯愕，「跟預期的參選人不一樣」；呂玉玲則說，已放下個人情緒，給予祝福。

桃市議會昨為市政總質詢議程，國民黨十八日提名之亂後未現身的邱奕勝，昨開議前受訪，證實「不曾在地方或中央討論過張善政這個名單」，對於黨中央突然做決定很錯愕。邱表示，儘管黨主席朱立倫說張是好人選，但是也要說服市民認同、了解張，「我個人事小，市民才是他更應該去爭取的對象」。

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對於這件提名案，是否覺得不被尊重、要地方硬吞？邱奕勝表示，六都市長提名權是中常會授予主席的權力，自己不是提名小組的六個決策成員，「告不告知我，對我來講並不重要」、「我的感覺還好」；這段期間有很多鄉親關心他的處境與未來，其實去年黨慶時，他就跟朱立倫表明要繼續競選下屆議員並爭取連任議長，市長的部分請主席多費心找最適合的人才。

針對「退群」並打包在市黨部的東西，邱奕勝回應，去年已請辭市黨部主委，退出的群組大部分都與黨務相關，現由曾任桃園縣副縣長的黃敏恭代理。邱說，自己現階段的任務已完成，退群跟開不開心、高不高興，沒太大關係。

呂玉玲昨表示，非有意神隱，實在是情緒受不小影響，經沉澱後，認為身為桃市立委，應放下成見和情緒，對黨內同志、十三區婦女會、四八六位里長有所交代，她會恢復活力，繼續為民眾服務、為防疫努力，她也排除退黨參選到底的可能性。

呂玉玲稍早在立法院受訪時也說，沒接到朱立倫、張善政的電話。她強調，她個人情緒已放下，黨主席既然提出人選，她會尊重也祝福，但主席要和國民黨所有的支持者說清楚講明白，而且要拿出誠意，讓桃園人認同，才是更重要的事。

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