美日領袖聯合聲明 重視台海和平穩定

美國總統拜登昨出席美日領袖峰會後記者會，對台灣有事發生時，美國是否會軍事介入的提問，明確回答「YES（會），這是我們的承諾」。（路透）

2022/05/24 05:30

直接或間接點名中國的論述 較去年華府拜菅會更多更強硬

〔駐日特派員林翠儀、編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統拜登與日本首相岸田文雄廿三日舉行兩人上任以來首次面對面會談，雙方會後發表聯合聲明，確認美日兩國對台灣議題的基本立場未變，重申台海安全穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺的要素，強烈反對任何在東海片面改變現狀的企圖。

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「台灣安全重要性」在日本前首相菅義偉去年四月與拜登舉行會談時，首次被列入日美峰會的聯合聲明，今年不但再度於岸田與拜登的會談中登場，並成為會談焦點。岸田和拜登在聲明中直接或間接點名中國的論述也比去年多，而且語氣更為強硬。

強烈反對在東海片面改變現狀企圖

去年的聯合聲明「強調台灣海峽和平與安定的重要性，敦促和平解決兩岸問題」，今年聲明則加入「岸田和拜登均表示，日美兩國在台灣議題上的基本立場並未轉變，再次強調台灣海峽和平穩定的重要性，是國際社會安全繁榮不可或缺的要素，敦促和平解決兩岸問題」。

在「反對在東海片面改變現狀的企圖」部分，去年聲明為「反對」，今年的聲明則加強語氣為「強烈反對」。對於中國與索羅門群島簽訂安全合作協議一事，聲明也表示「關切」。

拜登和岸田也確認美國「延伸嚇阻」的可靠性和強韌性，並重申加強日美之間「延伸嚇阻」協商的重要性。拜登重申，美日安保條約第五條適用於尖閣諸島（釣魚台列嶼），反對任何損害日本對尖閣諸島長期管理的片面行動。

此外，拜登和岸田對於中國在南海不法海洋權益的主張、填土造地軍事化及威脅壓迫式活動，都再度表達強烈反對，強調應遵守符合聯合國海洋法公約（UNCLOS），包括航行及飛行自由的法治。

在推動「自由開放的印度太平洋」部分，拜登與岸田認為，印太地區對全球和平、安全及繁榮極為重要，兩人都同意要共同推動自由開放印太的共同願景；岸田歡迎美國的印太戰略，拜登則強調美國對印太地區的堅定承諾，並強調此戰略可確實做好資源分配。

美國國務卿布林肯廿三日也與日本外務大臣林芳正舉行會談。除討論印太經濟架構、烏克蘭局勢與北韓議題外，也談到美日維持台海和平穩定的共同利益。

拜登有關台海議題談話

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